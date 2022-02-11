Любецкая о референдуме: «Самое главное – ответить на вопрос, как мы будем жить дальше»

В какой стране мы будем жить дальше и что оставим после себя – ответ на этот вопрос сегодня белорусы ищут сообща. Обсуждая в ходе диалоговых площадок изменения в Основной закон. До референдума остается всего пара шагов.

Новости Беларуси. Единство мнений и взглядов. Ровно год назад состоялось VI Всебелорусское народное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Оценить на сегодня состояние дел в государстве, те потребности и запросы общества, которые сегодня с учетом современных реалий возникли. Самое главное – ответить на вопрос, как мы будем жить дальше. Эти стратегические задачи и были поставлены, но они будут реализованы в каждом дне работы каждого органа, отдельного человека. И такая консолидированная позиция государства, которое советуется с гражданами, – это популярный тренд мировой и, видимо, самый демократичный.

За прошедший год были приняты 22 законодательных акта с ориентиром на нацбезопасность. Усовершенствованы подходы к государственной информационной политике. Повышена ответственность за поведение в виртуальном пространстве. Приняты меры по обеспечению сохранности персональных данных.

Светлана Любецкая:

Те стратегические задачи, которые закладываются вперед на десятилетия, уже решены законодателем с учетом текущего момента. А дальше законодательство, естественно, будет развиваться. Это живой организм.