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Любецкая о референдуме: «Самое главное – ответить на вопрос, как мы будем жить дальше»

11 февраля 2022 20:33
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Новости Беларуси. Единство мнений и взглядов. Ровно год назад состоялось VI Всебелорусское народное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В какой стране мы будем жить дальше и что оставим после себя – ответ на этот вопрос сегодня белорусы ищут сообща. Обсуждая в ходе диалоговых площадок изменения в Основной закон. До референдума остается всего пара шагов.  

Любецкая о референдуме: «Самое главное – ответить на вопрос, как мы будем жить дальше» -1

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Оценить на сегодня состояние дел в государстве, те потребности и запросы общества, которые сегодня с учетом современных реалий возникли. Самое главное – ответить на вопрос, как мы будем жить дальше. Эти стратегические задачи и были поставлены, но они будут реализованы в каждом дне работы каждого органа, отдельного человека. И такая консолидированная позиция государства, которое советуется с гражданами, – это популярный тренд мировой и, видимо, самый демократичный.  

Любецкая о референдуме: «Самое главное – ответить на вопрос, как мы будем жить дальше» -4

За прошедший год были приняты 22 законодательных акта с ориентиром на нацбезопасность. Усовершенствованы подходы к государственной информационной политике. Повышена ответственность за поведение в виртуальном пространстве. Приняты меры по обеспечению сохранности персональных данных.  

Светлана Любецкая: 
Те стратегические задачи, которые закладываются вперед на десятилетия, уже решены законодателем с учетом текущего момента. А дальше законодательство, естественно, будет развиваться. Это живой организм.  

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# Референдум # общество # Светлана Любецкая # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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