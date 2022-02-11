Гендиректор «Гомсельмаша»: удалось, несмотря на сложности, нарастить объемы производств на 130%

Новости Беларуси. Единство мнений и взглядов. Ровно год назад состоялось VI Всебелорусское народное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Меры поддержки будут продолжаться». Более 2,5 млрд рублей потратили в 2021 на выплату пособий на детей – читайте здесь.
Материальная помощь от государства оказывается не только многодетным семьям, но и бизнесу разных уровней. А это неплохое подспорье для экономики в целом. Особенно сейчас. Но несмотря на экономические санкции – мощности наших предприятий растут.