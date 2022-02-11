Гендиректор «Гомсельмаша»: удалось, несмотря на сложности, нарастить объемы производств на 130%

Материальная помощь от государства оказывается не только многодетным семьям, но и бизнесу разных уровней. А это неплохое подспорье для экономики в целом. Особенно сейчас. Но несмотря на экономические санкции – мощности наших предприятий растут.

Александр Новиков, генеральный директор предприятия «Гомсельмаш»:

Подводя итоги 2021 года, можно сказать о том, что удалось нам все-таки, несмотря на сложности и внешние, и внешнюю геополитику, нарастить объемы производств на 130 %. Темпы по экспорту у нас также составили 130 %. А темпы по получению валютной выручки составили 160 %. Это говорит о том, что покупатели и потребители нашей техники ждут, верят и готовы платить предоплату.