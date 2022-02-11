Юлия Артюх: Запад всегда оказывал давление на Беларусь, но наш Президент все попытки давления пресекал в корне

Новости Беларуси. Кто друг, а кто враг? О происходящем вокруг нашей страны рассуждает Юлия Артюх в рубрике «Негладко» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Артюх, СТВ:

Беларусь всегда поддерживала добрососедские отношения с Россией, Украиной, Польшей, Литвой и Латвией. И приоритет дружественных отношений выстраивался не только с соседями. Так называемая и нелюбимая Западом многовекторность. На деле же такие взаимоотношения подчеркивали отсутствие у нас агрессии в сторону какой-либо страны. Коллективный Запад, не теряя надежд, всегда оказывал давление на Беларусь, особенно в отношениях с Россией. Но наш Президент все попытки давления пресекал в корне. Когда дипломатические усилия, хотя их сложно назвать таковыми, иссякли, Европа и США перешли в открытое противостояние. Поддержка и финансирование беглых оппов, экстремистских СМИ – все, чтобы совершить переворот в нашей стране. Не получилось. Дальше внешнее давление, санкции. Эх, снова неудача. В истерических припадках продолжили уже шорханьем и брязганьем оружия у наших границ. Первая Польша, на фоне якобы организованного нами миграционного кризиса. Танки приволокли к границе и тысячную армию против беженцев, идущих в Европу.

А мы тем временем проводим очередные плановые учения с Россией. И так припекло у всех сил НАТО от таких союзных учений. Хватаются за голову Зеленского и говорят: «Ты же продюсер, придумай что-нибудь!» А что тут придумаешь? Открыто начать военный конфликт наступлением? Страшно. И лучше ничего не придумал, как провокация! Запустил беспилотник на нашу территорию. И это не случайный пролет, а с конкретными целями. Все прекрасно знают свои воздушные границы. Так вот, если бы Беларусь была агрессором, как пытается выставить западная банда, то где-то в приграничье с Украиной уже велись бы бои. 8 февраля самолет Ан-2 со стороны Латвии залетел на белорусскую территорию на глубину 300 метров и, облетев пункт пропуска «Урбаны», вернулся в Латвию. Снова провокация и, конечно, сбор данных о работе наших систем ПВО.