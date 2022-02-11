Юлия Артюх: Запад всегда оказывал давление на Беларусь, но наш Президент все попытки давления пресекал в корне

Новости Беларуси. Кто друг, а кто враг? О происходящем вокруг нашей страны рассуждает Юлия Артюх в рубрике «Негладко» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Кто друг, а кто враг? О происходящем вокруг нашей страны рассуждает Юлия Артюх в рубрике «Негладко» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Артюх, СТВ:
Беларусь всегда поддерживала добрососедские отношения с Россией, Украиной, Польшей, Литвой и Латвией. И приоритет дружественных отношений выстраивался не только с соседями. Так называемая и нелюбимая Западом многовекторность. На деле же такие взаимоотношения подчеркивали отсутствие у нас агрессии в сторону какой-либо страны. Коллективный Запад, не теряя надежд, всегда оказывал давление на Беларусь, особенно в отношениях с Россией.
Но наш Президент все попытки давления пресекал в корне. Когда дипломатические усилия, хотя их сложно назвать таковыми, иссякли, Европа и США перешли в открытое противостояние. Поддержка и финансирование беглых оппов, экстремистских СМИ – все, чтобы совершить переворот в нашей стране. Не получилось. Дальше внешнее давление, санкции. Эх, снова неудача.
В истерических припадках продолжили уже шорханьем и брязганьем оружия у наших границ. Первая Польша, на фоне якобы организованного нами миграционного кризиса. Танки приволокли к границе и тысячную армию против беженцев, идущих в Европу.
А мы тем временем проводим очередные плановые учения с Россией. И так припекло у всех сил НАТО от таких союзных учений. Хватаются за голову Зеленского и говорят: «Ты же продюсер, придумай что-нибудь!»
А что тут придумаешь? Открыто начать военный конфликт наступлением? Страшно. И лучше ничего не придумал, как провокация! Запустил беспилотник на нашу территорию. И это не случайный пролет, а с конкретными целями. Все прекрасно знают свои воздушные границы. Так вот, если бы Беларусь была агрессором, как пытается выставить западная банда, то где-то в приграничье с Украиной уже велись бы бои.
8 февраля самолет Ан-2 со стороны Латвии залетел на белорусскую территорию на глубину 300 метров и, облетев пункт пропуска «Урбаны», вернулся в Латвию. Снова провокация и, конечно, сбор данных о работе наших систем ПВО.
Вообще, такая тактика известна еще со времен Великой Отечественной войны, когда немецкая гражданская авиация пролетала над Беларусью якобы случайно. Вот что говорит по этому поводу аналитик БИСИ Авдонин: «Все эксперты понимают: идет сканирование нашей территории, и ничего хорошего это не несет».
И не надо питать иллюзий. Явно эти пролеты не для сбора данных о том, хорошо ли мы живем при «рэжиме». И как сказал наш Президент: «Мудрая поговорка: «Хочешь мира – готовься к войне», жестокая, но мужская». Я полностью согласна, мы должны предпринимать все для того, чтобы нас не могли застать врасплох, чтобы в нужный момент мы могли ответить.
И добавлю, с союзной решимостью ответим, пусть даже не сомневаются.