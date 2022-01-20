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Когда пройдёт референдум по внесению поправок в Конституцию? Президент подписал Указ

20 января 2022 16:32
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Новости Беларуси. Референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси пройдет 27 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси подписал соответствующий Указ. 

Когда пройдёт референдум по внесению поправок в Конституцию? Президент подписал Указ-1

Документом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» Центризбиркому поручено организовать проведение плебисцита, обеспечить подведение его итогов и осуществлять контроль за исполнением законодательства в соответствующей сфере.  

# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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