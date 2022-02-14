Главный тренер сборной Беларуси по дзюдо о соревнованиях: «Чем больше людей, конкуренции, тем интереснее»
Новости Беларуси. Спорт вне политики – так ли это на самом деле? Допинговые скандалы на Олимпиаде, санкции против МАЗа на «Дакаре», соперничество не только спортивное, неприятные истории с флагами. На площадке ток-шоу «По существу» ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудили неспортивное поведение политиков.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы за кадром говорили, что, возможно, создадим свои Олимпийские игры. Когда дзюдоисты узнают, что не приедут американцы, латиноамериканцы, африканцы. Это нормально? Мы же не будем знать, как они выступают, мы не будем видеть их силу. Или ненормально?
Андрей Казусенок, главный тренер сборной Беларуси по дзюдо:
Лично я расстроюсь, потому что чем больше людей, конкуренции, тем интереснее. Я думаю, что каждый спортсмен должен не в ограниченных условиях выступать, а в расширенных, чтобы показать свой профессионализм, который наработан годами. И когда уже выйдет на олимпийский пьедестал, он должен стоять и знать, что помимо его он выиграл тех, тех, тех борцов.
Кирилл Казаков:
А если вы узнаете, что среди ваших соперников будут бывшие соперницы? Сейчас там очень модно. Это сейчас очень модная история.
Андрей Казусенок:
Если они будут позади, я не расстроюсь.
Алена Сырова, СТВ:
Насколько важно, с психологической точки зрения, многообразие конкурентов?
Иван Круглик, доцент кафедры психологии и конфликтологии Российского государственного социального института:
Во-первых, надо сказать, что олимпийское движение – это самое массовое в мире социальное движение, то есть задействованы все страны, пять континентов и так далее. Соответственно, тогда спортсмен может себя продвигать и на мировой арене. И политики используют это влияние в плане геополитического давления. Конечно же, надо учитывать, кто разработал этот принцип олимпизма: спорт не политика. Это был энтузиаст, это второй президент МОК Пьер де Кубертен. Но мы живем в мире политики, где много что пересекается.
Кирилл Казаков:
Но запретить спортсменам читать Telegram не получится, смотреть новости, слушать радио?
Иван Круглик:
Безусловно. Но вы понимаете, что охватить все страны, все континенты, все умы людей тем, что хотел Пьер де Кубертен, просто невозможно. Рассказать, что главная олимпийская идея – идея мира, дружбы, сосуществования и так далее.
Кирилл Казаков:
То есть эта идея оказалась утопичной?
Иван Круглик:
Да. Он где-то был не реалист, а идеалист, то есть он идеализировал эту идею олимпизма. И они полностью, как показывает история международного олимпийского движения, не всегда были реализованы. Вы знаете, что были и политические протесты, и бойкоты, и различные вызовы олимпийскому движению: нарушение антидопинговых правил, чрезмерная политизация Олимпийских игр, маскулинизация женского спорта. Проблемы расизма также встречались в истории олимпийского движения, национализма.
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