Главный тренер сборной Беларуси по дзюдо о соревнованиях: «Чем больше людей, конкуренции, тем интереснее»

Новости Беларуси. Спорт вне политики – так ли это на самом деле? Допинговые скандалы на Олимпиаде, санкции против МАЗа на «Дакаре», соперничество не только спортивное, неприятные истории с флагами. На площадке ток-шоу «По существу» ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудили неспортивное поведение политиков. Кирилл Казаков, СТВ:

Мы за кадром говорили, что, возможно, создадим свои Олимпийские игры. Когда дзюдоисты узнают, что не приедут американцы, латиноамериканцы, африканцы. Это нормально? Мы же не будем знать, как они выступают, мы не будем видеть их силу. Или ненормально?

Андрей Казусенок, главный тренер сборной Беларуси по дзюдо:

Лично я расстроюсь, потому что чем больше людей, конкуренции, тем интереснее. Я думаю, что каждый спортсмен должен не в ограниченных условиях выступать, а в расширенных, чтобы показать свой профессионализм, который наработан годами. И когда уже выйдет на олимпийский пьедестал, он должен стоять и знать, что помимо его он выиграл тех, тех, тех борцов. Кирилл Казаков:

А если вы узнаете, что среди ваших соперников будут бывшие соперницы? Сейчас там очень модно. Это сейчас очень модная история. Андрей Казусенок:

Если они будут позади, я не расстроюсь. Алена Сырова, СТВ:

Насколько важно, с психологической точки зрения, многообразие конкурентов?