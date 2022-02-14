«Автозавод попал под санкции – значит, мы не можем поехать на «Дакар». Какая защита есть у белорусских спортсменов?

Новости Беларуси. Спорт вне политики – так ли это на самом деле? Допинговые скандалы на Олимпиаде, санкции против МАЗа на «Дакаре», соперничество не только спортивное, неприятные истории с флагами. На площадке ток-шоу «По существу» ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудили неспортивное поведение политиков. Алена Сырова, СТВ:

Спортсмены почти никак не защищены. Может, стоит что-то сделать в этом направлении?

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Что-то делать необходимо, но я хочу сказать, что и в этом году Генеральная ассамблея ООН принимала резолюцию о том, что на период Олимпийских игр никаких войн, никаких политических и иных противоборств. Кирилл Казаков, СТВ:

Резолюция ООН подтверждает, что пропаганду войны невозможно у нас в мире использовать. Но, как вы знаете, и США, и Великобритания имеют поправки в 20 статье, где они имеют право это делать. И только и нагнетают, что Украина станет жертвой российской агрессии. Сергей Рачков:

Я вас могу вернуть в 2014 год, Олимпиада в Сочи. Что произошло в Украине? Конечно же, здесь я соглашусь, что спорт сейчас очень активно используется в качестве инструмента в политическом противоборстве не только между отдельными странами, но и между группами стран, между объединениями различными. Не только военно-политическими, но даже экономическими. Есть и различные хартии (Олимпийская хартия), есть этика спортсмена, они всегда зачитывают и принимают определенные обязательства. Не только спортсмены, но и рефери, судьи. А потом уже жизнь течет по своему сценарию.