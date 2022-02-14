«Автозавод попал под санкции – значит, мы не можем поехать на «Дакар». Какая защита есть у белорусских спортсменов?
Новости Беларуси. Спорт вне политики – так ли это на самом деле? Допинговые скандалы на Олимпиаде, санкции против МАЗа на «Дакаре», соперничество не только спортивное, неприятные истории с флагами. На площадке ток-шоу «По существу» ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудили неспортивное поведение политиков.
Алена Сырова, СТВ:
Спортсмены почти никак не защищены. Может, стоит что-то сделать в этом направлении?
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Что-то делать необходимо, но я хочу сказать, что и в этом году Генеральная ассамблея ООН принимала резолюцию о том, что на период Олимпийских игр никаких войн, никаких политических и иных противоборств.
Кирилл Казаков, СТВ:
Резолюция ООН подтверждает, что пропаганду войны невозможно у нас в мире использовать. Но, как вы знаете, и США, и Великобритания имеют поправки в 20 статье, где они имеют право это делать. И только и нагнетают, что Украина станет жертвой российской агрессии.
Сергей Рачков:
Я вас могу вернуть в 2014 год, Олимпиада в Сочи. Что произошло в Украине? Конечно же, здесь я соглашусь, что спорт сейчас очень активно используется в качестве инструмента в политическом противоборстве не только между отдельными странами, но и между группами стран, между объединениями различными. Не только военно-политическими, но даже экономическими. Есть и различные хартии (Олимпийская хартия), есть этика спортсмена, они всегда зачитывают и принимают определенные обязательства. Не только спортсмены, но и рефери, судьи. А потом уже жизнь течет по своему сценарию.
Кирилл Казаков:
Мы активны в том, чтобы защитить своих спортсменов?
Сергей Рачков:
Спорт включен в политику. Это однозначно. В большую политику.
Кирилл Казаков:
Наша автомобильная команда «Дакара» не доехала. Причина в том, что это не национальная команда, а команда Автозавода. Автозавод попал под санкции – значит, мы не можем поехать на «Дакар». Вроде, все правильно, но они-то спортсмены.
Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации тенниса:
По поводу защиты спортсменов. Я могу вам привести пример с нашими гребцами и тем же мельдониевым скандалом, который был. Отстояли, государство помогало отстоять честь. И признали, что они были правы, но их сняли. Пример с автомобильной командой такой же. К сожалению, так сложилось, что появился некий блок стран, которые: если вы с нами, то у вас будет все хорошо, если вы не с нами, то у вас будут проблемы. То, что душат наш блок, в котором и мы, и россияне, и другие страны – это говорит не о том, что мы слабые. Если бы мы были слабыми, нас бы и душить не надо было. Они как раз этого и боятся.
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