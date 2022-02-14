Сергей Рачков: после развала СССР мы упустили своё влияние во многих международных спортивных организациях

Новости Беларуси. Спорт вне политики – так ли это на самом деле? Допинговые скандалы на Олимпиаде, санкции против МАЗа на «Дакаре», соперничество не только спортивное, неприятные истории с флагами. На площадке ток-шоу «По существу» ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудили неспортивное поведение политиков. Кирилл Казаков, СТВ:

Послушайте, все игры по хоккею, баскетболу... Я, кстати, на выходных «Движение вверх» пересмотрел, меня эта история зацепила. Это же было в 70-е, 60-е и 80-е годы. Единственное, меня зацепила в этом фильме фраза, что баскетбол – это игра джентльменов. Вообще, осталась ли в гандболе игра джентльменов? Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации тенниса:

Нет, гандбол никогда не был джентльменским. Кирилл Казаков:

Это более контактный вид спорта.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

После развала Советского Союза мы упустили важное свое влияние во многих международных спортивных организациях. Вот где еще корень проблемы. Поэтому действительно надо не только спортсменам объединяться, но и спортивным специалистам тоже. Объединяться для того, чтобы договариваться, и вот как в политике между Россией и Беларусью у нас координированная внешняя политика, так и здесь, видимо, тоже необходимо поддерживать друг друга и продвигать кандидатуры наших выдающихся специалистов. Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса, вице-президент Европейской федерации муай-тай:

Вы абсолютно правы. Я в федерации 18 лет. И последние 8 лет я занимался тем, чтобы пробиться в международные структуры. Для европейской федерации мне понадобилось 6 лет. Хотя ни для кого не секрет, что белорусские кикбоксеры входят в топ-5 стран. Я постоянно доказывал. Послушайте, мы законодатели мод, мы имеем своих топовых спортсменов. У нас 12-14-18-кратные чемпионы мира, это официально. Почему Беларусь не представлена? Ну вот так и так. То есть нас там не хотят видеть. Если мы думаем, что нас там ждут с открытыми дверями, потому что мы такие хорошие, то нет. Они прекрасно понимают, что с нами можно договариваться, но договариваться на паритете, а не потому, что кто-то сильнее, а кто-то не сильнее. Это крайне сложно. Когда ты представляешь, ты можешь какое-то зернышко принести рациональности. Но это крайне сложно. Нас вообще там не хотят видеть. Кирилл Казаков:

Ваше присутствие сейчас в Европейской федерации дает какие-то результаты? Либо, знаете, давайте, пускай приезжают, говорят, чисто номинально будем отчитываться. Анатолий Симончик:

Я могу сказать, мое присутствие дало, что в 2017 году мы привезли чемпионат мира. Вы знаете, как мы привезли. Буквально за три месяца решили. В 2019 году мы провели чемпионат Европы. Что такое на своей территории провести чемпионат мира или чемпионат Европы? Это очень серьезная подготовка. Я могу сказать большое спасибо представителям государства и Минспорта, что помогли нам. Потому что никто не отдаст чемпионат мира – это знаковое событие, к тебе приезжают люди, ты представляешь свою страну. Ты хозяин, гостеприимный хозяин должен быть, каждому надо угодить. Питание, мусульманская кухня должна быть специальная. Там очень много райдеров.