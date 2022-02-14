Сергей Рачков: после развала СССР мы упустили своё влияние во многих международных спортивных организациях
Новости Беларуси. Спорт вне политики – так ли это на самом деле? Допинговые скандалы на Олимпиаде, санкции против МАЗа на «Дакаре», соперничество не только спортивное, неприятные истории с флагами. На площадке ток-шоу «По существу» ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудили неспортивное поведение политиков.
Кирилл Казаков, СТВ:
Послушайте, все игры по хоккею, баскетболу... Я, кстати, на выходных «Движение вверх» пересмотрел, меня эта история зацепила. Это же было в 70-е, 60-е и 80-е годы. Единственное, меня зацепила в этом фильме фраза, что баскетбол – это игра джентльменов. Вообще, осталась ли в гандболе игра джентльменов?
Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации тенниса:
Нет, гандбол никогда не был джентльменским.
Кирилл Казаков:
Это более контактный вид спорта.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
После развала Советского Союза мы упустили важное свое влияние во многих международных спортивных организациях. Вот где еще корень проблемы. Поэтому действительно надо не только спортсменам объединяться, но и спортивным специалистам тоже. Объединяться для того, чтобы договариваться, и вот как в политике между Россией и Беларусью у нас координированная внешняя политика, так и здесь, видимо, тоже необходимо поддерживать друг друга и продвигать кандидатуры наших выдающихся специалистов.
Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса, вице-президент Европейской федерации муай-тай:
Вы абсолютно правы. Я в федерации 18 лет. И последние 8 лет я занимался тем, чтобы пробиться в международные структуры. Для европейской федерации мне понадобилось 6 лет. Хотя ни для кого не секрет, что белорусские кикбоксеры входят в топ-5 стран. Я постоянно доказывал. Послушайте, мы законодатели мод, мы имеем своих топовых спортсменов. У нас 12-14-18-кратные чемпионы мира, это официально. Почему Беларусь не представлена? Ну вот так и так. То есть нас там не хотят видеть. Если мы думаем, что нас там ждут с открытыми дверями, потому что мы такие хорошие, то нет. Они прекрасно понимают, что с нами можно договариваться, но договариваться на паритете, а не потому, что кто-то сильнее, а кто-то не сильнее. Это крайне сложно. Когда ты представляешь, ты можешь какое-то зернышко принести рациональности. Но это крайне сложно. Нас вообще там не хотят видеть.
Кирилл Казаков:
Ваше присутствие сейчас в Европейской федерации дает какие-то результаты? Либо, знаете, давайте, пускай приезжают, говорят, чисто номинально будем отчитываться.
Анатолий Симончик:
Я могу сказать, мое присутствие дало, что в 2017 году мы привезли чемпионат мира. Вы знаете, как мы привезли. Буквально за три месяца решили. В 2019 году мы провели чемпионат Европы. Что такое на своей территории провести чемпионат мира или чемпионат Европы? Это очень серьезная подготовка. Я могу сказать большое спасибо представителям государства и Минспорта, что помогли нам. Потому что никто не отдаст чемпионат мира – это знаковое событие, к тебе приезжают люди, ты представляешь свою страну. Ты хозяин, гостеприимный хозяин должен быть, каждому надо угодить. Питание, мусульманская кухня должна быть специальная. Там очень много райдеров.
Алена Сырова, СТВ:
А то потом, как Макрон, скажут, что печеньки были жесткие.
Анатолий Симончик:
Поэтому я призываю коллег из других федераций. Ребята, правдами или неправдами пробивайтесь. Хотя бы из того, что ты обладаешь информацией. Реальной информацией.
Кирилл Казаков:
То есть мы приходим к тому, что нам там шпионить больше надо.
Сергей Рачков:
Мы приходим к тому, что вот как есть внешнеполитическое обеспечение, когда мы продвигаем кандидатуру своей страны в различные органы – ООН, ОБСЕ, в другие организации, этим же необходимо заниматься и в области спорта. Конечно, это одна из дополнительных нагрузок для Министерства иностранных дел, для дипломатического корпуса, но если мы хотим добиваться равных условий в этих соревнованиях, то должно быть и равное представительство в этих организациях, в том числе и в Международном олимпийском комитете. Без этого будет очень сложно.
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