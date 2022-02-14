«Отрасль спорта – очень серьёзная отрасль, которую надо регулировать». Нужно ли в Беларуси профильное министерство?
Новости Беларуси. Спорт вне политики – так ли это на самом деле? Допинговые скандалы на Олимпиаде, санкции против МАЗа на «Дакаре», соперничество не только спортивное, неприятные истории с флагами. На площадке ток-шоу «По существу» ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудили неспортивное поведение политиков.
Кирилл Казаков, СТВ:
Сегодня говорим о спорте, честном и нечестном. Надеемся, что белорусский спорт действительно честен. Во всяком случае мы ни на кого санкции не налагаем. Вячеслав Викторович, было очень либеральное заявление (даже еще 10 лет назад) о том, что таких министерств, как информации, культуры и спорта, быть не должно. Это я продолжаю тему про бизнес. Я согласен полностью. Но сейчас мы начинаем приходить к тому, что информационное министерство должно быть, потому что регулятор должен быть у медиа. И культурный регулятор должен быть, потому что смотрите, кто и что поет, иногда нужно. И спортивное, наверное, надо, потому что все сейчас спортсмены говорят о том, что без государства крайне сложно. Потому что и та же Америка, и та же Британия, и та же Германия пусть не напрямую, но через свои СМИ, через какие-то фонды, через те же самые международные организации все-таки влияют на спорт. Министерство спорта нужно?
Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Мы говорили про защиту спортсменов, про законодательство и так далее. Только буквально за прошлый год мы разработали и внедрили 62 нормативных акта. Это то же самое. Отрасль спорта – очень серьезная отрасль, которую надо регулировать. У нас работает закон о спорте. Сейчас мы вносим в него поправки совместно с депутатами.
Алена Сырова, СТВ:
А какие, кстати, поправки?
Вячеслав Дурнов:
Не сильно много что меняется, но есть понятие сборных команд. Мы сейчас это очень продвигаем, потому что наша молодежь, если мы посмотрим – работают спортивные школы, работают училища олимпийского резерва, ЦОРы так называемые, и так далее. Мы готовим спортсмена, а национальная команда у нас состоит всего из 1 200 человек на все 47 видов спорта, которые есть национальные команды в нашей стране. И это совместно со специалистами. Спортсменов там только 900. Вот эти ребята, которые ближайший резерв, мы говорили: игры СНГ будем проводить. Им 23 года, 20 лет. Они, получается, абсолютно незащищенные в том плане, что да, у них есть какая-то стипендия (где-то регион дает стипендию), но у них нет своей работы, то есть у них не заключен контракт, они не нарабатывают даже свой пенсионный стаж. А в этом возрасте у него может быть семья, у него уже могут быть дети даже. И получается вот такая незащищенная категория у нас. Мы сейчас как раз работаем над тем, чтобы эту ошибку исправить, чтобы наш резерв был защищен.
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