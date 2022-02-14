«Отрасль спорта – очень серьёзная отрасль, которую надо регулировать». Нужно ли в Беларуси профильное министерство?

Новости Беларуси. Спорт вне политики – так ли это на самом деле? Допинговые скандалы на Олимпиаде, санкции против МАЗа на «Дакаре», соперничество не только спортивное, неприятные истории с флагами. На площадке ток-шоу «По существу» ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудили неспортивное поведение политиков.

Кирилл Казаков, СТВ:

Сегодня говорим о спорте, честном и нечестном. Надеемся, что белорусский спорт действительно честен. Во всяком случае мы ни на кого санкции не налагаем. Вячеслав Викторович, было очень либеральное заявление (даже еще 10 лет назад) о том, что таких министерств, как информации, культуры и спорта, быть не должно. Это я продолжаю тему про бизнес. Я согласен полностью. Но сейчас мы начинаем приходить к тому, что информационное министерство должно быть, потому что регулятор должен быть у медиа. И культурный регулятор должен быть, потому что смотрите, кто и что поет, иногда нужно. И спортивное, наверное, надо, потому что все сейчас спортсмены говорят о том, что без государства крайне сложно. Потому что и та же Америка, и та же Британия, и та же Германия пусть не напрямую, но через свои СМИ, через какие-то фонды, через те же самые международные организации все-таки влияют на спорт. Министерство спорта нужно?

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Мы говорили про защиту спортсменов, про законодательство и так далее. Только буквально за прошлый год мы разработали и внедрили 62 нормативных акта. Это то же самое. Отрасль спорта – очень серьезная отрасль, которую надо регулировать. У нас работает закон о спорте. Сейчас мы вносим в него поправки совместно с депутатами. Алена Сырова, СТВ:

А какие, кстати, поправки?