Кирилл Казаков: у спортсменов патриотизм и заряженность за страну на уровне силовиков

Новости Беларуси. Спорт вне политики – так ли это на самом деле? Допинговые скандалы на Олимпиаде, санкции против МАЗа на «Дакаре», соперничество не только спортивное, неприятные истории с флагами. На площадке ток-шоу «По существу» ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудили неспортивное поведение политиков. Кирилл Казаков, СТВ:

Мы едем иногда на Олимпийские игры, наши спортсмены, как на войну. Но не на как войну спортивных достижений, а как на защиту своей страны. Эта подготовка спортивная, даже на уровне райцентров, маленьких школ, она начинает идеологически проводиться именно такая, что ты знаешь: неважно, в каком виде спорта (самбо, дзюдо, гандболе, теннисе), но ты должен ехать и сражаться за Беларусь. И тебе реально придется сражаться. Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Роль тренера, педагога, психолога.

Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации тенниса:

Представьте, какой пресс проходит ребенок из глубинки, чтобы попасть, например, в училище олимпийского резерва. Эмоциональный пресс. Алена Сырова, СТВ:

Но ведь наверняка никто не стоит над ним, не говорит: возьми в руки другой флаг. Сергей Рутенко:

Там чуть-чуть не так происходит. Его когда воспитывают, он смотрит на представителей национальной команды, представителей своего вида спорта, других видов. Каждый ребенок болеет, смотрит Олимпийские игры. Тренер здесь может помочь тем, что скажет: представь, ты в один день сможешь надеть майку с национальным гербом и представлять страну на Олимпийских играх. Этот посыл детям дает много. Ребенок, который превращается в профессионального спортсмена и подходит к Олимпийским играм, если он туда попадает, поверьте, он проходит такую школу, что эмоционально он уже достаточно заряжен. Здесь необходимо работать с ними и объяснять им, что ты выходишь за страну; гимн – самое большое, что может быть; ты имеешь возможность поднять флаг своей страны. Это возможно. Кирилл Казаков:

Мне кажется, спортсмены на уровне патриотизма и заряженности за страну на уровне силовиков. Сергей Рутенко:

Да.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вопрос подготовки и воспитания патриотизма в спортсмене – это не только вопросы спортивных функционеров и тренеров. Это вопросы еще школы и семьи. Это тоже члены нашего общества, они учатся в школах, общаются в семье. Что будет заложено там, то будет заложено в этом спортсмене. Кирилл Казаков:

Предыдущая программа была о Кодексе об образовании. Там тоже возник спор по поводу того, кто должен воспитывать: школа или семья? Я просто подумал: август 2020 года, семья «бело-красно-белая», так кто же должен воспитывать: школа или семья? Сергей Клишевич:

И семья, и школа. Кирилл Казаков:

Как воспитает семья, как воспитает школа – вот в чем вопрос. Сергей Рутенко:

Вы работаете на телевидении, я не знаю, сколько у вас детей… Кирилл Казаков:

Двое. Сергей Рутенко:

Как долго вы их видите?