Главный недостаток белорусских холодильников – высокое качество. Поговорили с гендиректором «Атланта»

И пока белорусы – от Президента до механизатора – буквально день и ночь в полях (время горячее – жатва, посевная), на Западе тоже не спят. Работают в поте лица и строчат послания в адрес белорусского народа, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

Ну, правда, еще раз посмотрите на рабочую неделю главы государства или на дату в календаре – жнивень, жать пора, так что читать особо некогда. Но в МИДе все-таки не могли оставить труды Борреля без должного внимания и ответили на послание главного дипломата ЕС, который в своем выступлении заверил, цитата, «что Европа будет и дальше поддерживать все усилия, направленные на создание свободной и демократической Беларуси». Наше Министерство иностранных дел ответило, что белорусы – мудрый народ, который прекрасно видит и понимает, куда такая якобы поддержка завела другие страны. Мы уже упоминали Афганистан, к примеру. И Украина – самая очевидная иллюстрация. Возможно, в ЕС думают, что санкции пойдут на пользу белорусскому народу, о котором так переживает господин Боррель. Но даже несмотря на такую «заботу», мало того, что ни одно предприятие в Беларуси не закрылось, по данным Евразийской экономической комиссии, рост промышленного производства в нашей стране в первом полугодии был выше, чем в целом по ЕАЭС. В Экономическом союзе этот показатель составил 4,4 %, а в Беларуси превысил 7 %. И ничего ни убавишь, ни прибавишь. Да, трудности есть. Никто и не отрицает, но градус снижается. К примеру, как на «Атланте», где уже 65 лет выпускают брендовые холодильники и делают это весьма неплохо. С каким настроением на заводе встречают юбилей и чем будут подогревать интересы потребителей, на неделе мы отправились на легендарное производство.

Здесь у нас представлены как раз изделия, что производил Минский завод газовой аппаратуры. Это дверные замки, приборы для консервирования, керосинки, детские коляски.

История этого гиганта начиналась именно так – с детских колясок и керосинок. В середине прошлого столетия продукция была в цене. Но в 1962-м Минский завод газовой аппаратуры резко сменил курс.

Первый холодильник «Минск-1» выпустили в 1962 году. Он до сих пор работает.

От керосинок и колясок не осталось и следа. Отныне и до сих пор «Атлант» – один из самых известных на постсоветском пространстве производитель бытовой техники. Звезда завода – это, конечно, холодильники. Особенно вот этот экземпляр. «Минск-15» во многих советских семьях передавался чуть ли не по наследству. Гендиректор «Атланта»: прорабатываем возможность выхода на рынки стран дальнего зарубежья.

Много слышу на экскурсиях, что только не делали: и в погреба опускали, и уже передаривали родственникам, бабушкам, дедушкам, на даче, где угодно он есть. И самому младшему сейчас 29 лет. Самый массовый холодильник на «Атланте». С конвейера сошло больше четырех миллионов. На заводе его в шутку называют автоматом Калашникова – простой и надежный. Такой никогда не подведет.

«Минск-15». Вы видите, как он выглядит. Подойдет для маленькой квартиры или для сада. Эти холодильники не так сильно боятся скачков напряжения. С пользователями соцсетей и белорусской продукции согласен и директор завода. Дома у него холодильник «Атлант», который появился еще задолго до кадрового назначения. Аппарат работает как часы, отмечает руководитель. Но один недостаток все-таки есть.

Дмитрий Харитончик, генеральный директор ЗАО «Атлант» – директор МЗХ:

Один недостаток – это его высокое качество. Когда уже хочется поменять, а он все работает и работает. Качество – то, что входит в базовую комплектацию белорусский техники. Это обязательная опция, исключать которую не планируют, как бы ни складывалась ситуация. Серийный выпуск умного белорусского холодильника начнется уже в 2024-м – Харитончик. Ольга Коршун:

Что делает «Атлант» для того, чтобы держать баланс цена-качество?

Дмитрий Харитончик:

На сегодня компания «Атлант» не планирует делать компромисс в сторону ухудшения качества. «Атлант» известен именно своим качеством. Поэтому этот уровень качества мы, безусловно, будем держать и дальше. Нельзя сейчас игнорировать рынок и высокую конкуренцию, поэтому мы серьезным образом занимаемся, с точки зрения оптимизации наших затрат, повышением уровня производительности существующих технологических пределов. И в этом направлении мы видим большие резервы в снижении себестоимости либо удержании, потому что, объективно, цены на комплектующие, сырье, материалы непрерывно растут. И достаточно серьезными темпами. И даже удержать цену на текущем уровне – это уже большая работа всего коллектива. Но время выбрало нас, а потому придется работать и конкурировать. Такие задачи поставил глава государства, назначая в марте Дмитрия Харитончика на должность директора. Гендиректор «Атлант»: станкостроение переживает подъем – это направление мы будем оставлять. Подробнее.