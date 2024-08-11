45 лет назад футболисты «Пахтакора» разбились по пути в Минск

«Матч памяти» проведут сегодня, 11 августа, футболисты минского «Динамо» и ташкентского «Пахтакора», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игра, которая должна была пройти ровно 45 лет назад, но так и не состоялась из-за страшной трагедии. 11 августа 1979 года команда из Ташкента погибла в авиакатастрофе по пути в Беларусь. Лучший клуб Узбекистана летел на матч чемпионата СССР именно в Минск. Ветераны «Динамо» и «Пахтакора» отдадут дань памяти погибшим товарищам: кто-то не полетел трагическим рейсом, кто-то так и не дождался друзей-соперников в Минске.

Марат Кабаев, председатель организационного комитета «Матч памяти»:

Та футбольная команда, «Пахтакор», показывала современную самобытную игру, техничную. Конечно, она оставалась в памяти у всех болельщиков. И это нужно как-то провести через года. Уже 45 лет прошло с той трагической даты. И когда команда погибла в авиакатастрофе, это была народная трагедия.

Ахмад Убайдуллаев, ветеран команды «Пахтакор»:

Конечно, это тяжело. 45 лет прошло, даже по истечении времени боль не проходит. Это национальная боль для нас, потому что команду боготворили, любили. И они так же относились к своим болельщикам.