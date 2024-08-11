Сенатор Барсамян рассказал, чем уникальна белорусская система здравоохранения

Сегодня в гостях программы «Сенат» на СТВ член Совета Республики и главный врач Минской центральной районной клинической больницы Гарик Барсамян. Что самое главное в работе сенатора?

Никита Рачиловский, СТВ:

Как вы считаете, что самое главное в вашей работе в качестве сенатора? Гарик Барсамян, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Второстепенного нет в качестве сенатора. Для меня, конечно, это новая работа, но она очень интересная. В Совете Республики большая честь работать, большая гордость, но и очень большая ответственность. Там не может быть мелочей и чего-то неважного. Но если говорить о важном, наверное, это работа с людьми. Потому что люди приходят, обращаются. Я эти проблемы должен выслушать, постараться их решить. И должен решить. Есть вопросы сложные, есть вопросы простые, но в любом случае надо довести решение проблемы до конца и понять, системный ли этот вопрос или этот вопрос индивидуальный, чтобы понять причины, почему он возник. Поэтому, наверное, самое сложное и важное – это работа с людьми. Поэтому есть эти направления. Работа в трудовых коллективах, работа просто с населением, работа с каждым человеком, прием граждан. Поэтому я для себя определяю вот это направление самое важное – про обращение граждан и обращение людей. Раньше они всегда обращались ко мне только с профессиональными вопросами. Теперь немножко у меня другой взгляд на и эти обращения, потому что как к главному врачу ко мне тоже приходят люди. И недавно была гражданка, которую не устраивала логистика, и она обратилась для закрепления в другую поликлинику, не по месту жительства. Возникает вопрос – почему? Конечно, несложно ее и закрепить, и понять причины ее, но в то же самое время уже с другой позиции возникает вопрос – почему? И ты начинаешь смотреть, что этот населенный пункт, наверное, правильнее прикрепить действительно к этому учреждению. Но для этого не хватает транспортного сообщения, еще каких-то моментов. Тогда твоя работа идет на то, чтобы и эти межведомственные вопросы тоже решить для того, чтобы было удобно всем, а не только обратившемуся гражданину. Чем уникальна белорусская система здравоохранения? Никита Рачиловский:

Медицина – одна из самых быстро развивающихся отраслей. А какие методы диагностики и профилактики в вашем учреждении здравоохранения вы бы назвали уникальными?

Гарик Барсамян:

В нашей стране построена многоуровневая система оказания помощи. То есть самый высокий уровень – это научно-практические центры, и потом ниже – областные больницы, районные больницы. Мы находимся в первичном звене. Больница, которую я возглавляю, в первичном звене. Поэтому, наверное, та уникальность, которая может быть для страны, она, конечно, бывает в научно-практических центрах. Но вместе с тем для районной больницы это все-таки фундамент здравоохранения, основа. Не может быть построен дом без этого фундамента. Поэтому основа – это все-таки диспансеризация. И мне отрадно и приятно, что специалисты нашего учреждения при диспансеризации, просто при диспансеризации, выявили некоторые формы рака, в том числе и в ранней стадии, которые были направлены в научно-практический центр онкологии для дальнейшего лечения. Но вместе с тем у нас достаточно широкая диагностика: как лабораторное, эндоскопическое обследование, компьютерная томография, магнитно-резонансный томограф есть. Это позволяет проводить уникальные для района методы исследования. Можно о них, конечно, говорить много, но, наверное, в целом хочу сказать, что благодаря заботе государства за последние шесть лет в Минском районе построено достаточно много новых учреждений, новых корпусов учреждений, реконструированные учреждения, и поставлено современное оборудование, которое позволило перейти к малоинвазивным оперативным вмешательствам. Многие вещи и многие операции у нас делаются амбулаторно, урологические операции, на лор-органах, эндоскопические операции. Действительно есть некоторые операции, которые делаются не в каждом районе. Какой сегодня уровень подготовки у молодых медиков?