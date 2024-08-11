Сенатор Барсамян рассказал, чем уникальна белорусская система здравоохранения

Сегодня в гостях программы «Сенат» на СТВ член Совета Республики и главный врач Минской центральной районной клинической больницы Гарик Барсамян.
Сегодня в гостях программы «Сенат» на СТВ член Совета Республики и главный врач Минской центральной районной клинической больницы Гарик Барсамян.
Никита Рачиловский, СТВ:
Как вы считаете, что самое главное в вашей работе в качестве сенатора?
Гарик Барсамян, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Второстепенного нет в качестве сенатора. Для меня, конечно, это новая работа, но она очень интересная. В Совете Республики большая честь работать, большая гордость, но и очень большая ответственность. Там не может быть мелочей и чего-то неважного. Но если говорить о важном, наверное, это работа с людьми. Потому что люди приходят, обращаются. Я эти проблемы должен выслушать, постараться их решить. И должен решить. Есть вопросы сложные, есть вопросы простые, но в любом случае надо довести решение проблемы до конца и понять, системный ли этот вопрос или этот вопрос индивидуальный, чтобы понять причины, почему он возник. Поэтому, наверное, самое сложное и важное – это работа с людьми. Поэтому есть эти направления. Работа в трудовых коллективах, работа просто с населением, работа с каждым человеком, прием граждан.
Поэтому я для себя определяю вот это направление самое важное – про обращение граждан и обращение людей. Раньше они всегда обращались ко мне только с профессиональными вопросами. Теперь немножко у меня другой взгляд на и эти обращения, потому что как к главному врачу ко мне тоже приходят люди. И недавно была гражданка, которую не устраивала логистика, и она обратилась для закрепления в другую поликлинику, не по месту жительства. Возникает вопрос – почему? Конечно, несложно ее и закрепить, и понять причины ее, но в то же самое время уже с другой позиции возникает вопрос – почему? И ты начинаешь смотреть, что этот населенный пункт, наверное, правильнее прикрепить действительно к этому учреждению. Но для этого не хватает транспортного сообщения, еще каких-то моментов. Тогда твоя работа идет на то, чтобы и эти межведомственные вопросы тоже решить для того, чтобы было удобно всем, а не только обратившемуся гражданину.
Никита Рачиловский:
Медицина – одна из самых быстро развивающихся отраслей. А какие методы диагностики и профилактики в вашем учреждении здравоохранения вы бы назвали уникальными?
Гарик Барсамян:
В нашей стране построена многоуровневая система оказания помощи. То есть самый высокий уровень – это научно-практические центры, и потом ниже – областные больницы, районные больницы. Мы находимся в первичном звене. Больница, которую я возглавляю, в первичном звене. Поэтому, наверное, та уникальность, которая может быть для страны, она, конечно, бывает в научно-практических центрах. Но вместе с тем для районной больницы это все-таки фундамент здравоохранения, основа. Не может быть построен дом без этого фундамента. Поэтому основа – это все-таки диспансеризация. И мне отрадно и приятно, что специалисты нашего учреждения при диспансеризации, просто при диспансеризации, выявили некоторые формы рака, в том числе и в ранней стадии, которые были направлены в научно-практический центр онкологии для дальнейшего лечения.
Но вместе с тем у нас достаточно широкая диагностика: как лабораторное, эндоскопическое обследование, компьютерная томография, магнитно-резонансный томограф есть. Это позволяет проводить уникальные для района методы исследования. Можно о них, конечно, говорить много, но, наверное, в целом хочу сказать, что благодаря заботе государства за последние шесть лет в Минском районе построено достаточно много новых учреждений, новых корпусов учреждений, реконструированные учреждения, и поставлено современное оборудование, которое позволило перейти к малоинвазивным оперативным вмешательствам. Многие вещи и многие операции у нас делаются амбулаторно, урологические операции, на лор-органах, эндоскопические операции. Действительно есть некоторые операции, которые делаются не в каждом районе.
Никита Рачиловский:
Для эффективной работы с людьми и для работы на современном оборудовании нужны высококвалифицированные специалисты. Расскажите, пожалуйста, каков сегодня уровень подготовки медицинских кадров?
Гарик Барсамян:
Больница, которую я возглавляю, это больница молодых специалистов. У нас средний возраст врачей 35 лет. Медицинских сестер – 40 лет. Поэтому в этом году, вот 1 августа, к нам пришло 59 молодых врачей и 54 медицинские сестры. Это, конечно, большая армия медицинских работников, больница многопрофильная. В основном это врачи общей практики, но есть и неврологи, хирурги, врачи-реаниматологи. И надо сказать, что я 20 лет работаю и посещаю медицинские университеты на распределении. Меняются люди, меняются молодые врачи. Многие знают, что им надо конкретно, и они готовы делать свою работу качественно и добросовестно. Наверное, наша задача, и моя в том числе, – правильно их определить, правильно расставить их и посмотреть, кто к чему тяготеет.
Но если с ними заниматься – элемент наставничества такого присутствует, закреплены опытные врачи за молодыми, в течение полугода они очень пристально наблюдают. Поэтому могу сказать только, что они приходят с конкретными целями, идеями, в профессиональном плане читают много. И, в принципе, за них не стыдно. Всякие люди бывают, это понятно, но каждому можно определить то место, где он будет наиболее комфортно себя чувствовать и наиболее комфортно работать. Скажем, вот наше отделение реанимации, там всем до 30 лет. Когда была ковидная инфекция, больница выдержала с молодыми специалистами, и, конечно, не без помощи научно-практических центров, не без помощи кафедр, но все-таки это люди очень ответственные, которые стараются, им интересно, и не надо этот интерес в них погубить.
Никита Рачиловский:
Учитывая такое большое количество прибывших молодых специалистов, не могу не спросить, а сколько общий масштаб больницы?
Гарик Барсамян:
Ну, вообще в больнице работают 1 960 человек, из них 520 врачей. Ну, а молодых специалистов примерно 40 %. Тут двояко можно смотреть на этот показатель, потому что у молодых специалистов богатая теоретическая база, но небогатый практический опыт. Поэтому здесь надо найти ту золотую середину, когда и за ними посмотреть, и чтобы они развивались в правильном направлении.
Никита Рачиловский:
А у пациентов не возникает никаких вопросов?
Гарик Барсамян:
Есть ситуация. Дело в том, что и пациенты стали другими. Многие же пациенты себя лечат по интернету сами и диктуют доктору, как его надо лечить. Есть и такие моменты. Но для того, чтобы доктор имел авторитет, он должен читать, он должен постоянно развиваться. Постоянно развиваться и спрашивать. И если он будет уверен в своих знаниях, в своих убеждениях, он может убедить в этом пациента, потому что тот элемент психологии тоже существует. Пациент должен верить врачу.