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Гендиректор «Атланта»: прорабатываем возможность выхода на рынки стран дальнего зарубежья

11 августа 2024 17:18
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«Атлант» прорабатывает возможности выхода на рынки стран дальнего зарубежья. Об этом рассказал гендиректор предприятия Дмитрий Харитончик в эфире программы «Неделя» на СТВ.

Гендиректор «Атланта»: прорабатываем возможность выхода на рынки стран дальнего зарубежья-1

На предприятии уже выпустили больше 40 миллионов холодильников. Каждые 17 секунд с конвейера сходит новенький «Атлант». Да, производство пытались подвергнуть шоковой заморозке. Те же санкции подняли градус финансового напряжения, но выход, в том числе на зарубежные рынки, есть, уверен директор.

Гендиректор «Атланта»: прорабатываем возможность выхода на рынки стран дальнего зарубежья-4

Дмитрий Харитончик, генеральный директор ЗАО «Атлант» – директор МЗХ:
К сожалению, в настоящий момент все-таки рынки существенно сократились с точки зрения доступности. Уже полностью практически мы перестали реализовывать нашу продукцию европейским странам. Поэтому, конечно, сегодня основные рынки – это Российская Федерация, наши партнеры, и Республика Беларусь. Остаются продажи по странам Азии. Это Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, то есть дружественные страны. В настоящее время мы активно прорабатываем возможность выхода на рынки стран дальнего зарубежья. Здесь существенным образом влияет вопрос логистики. И когда цена логистики достигает половины, а еще хуже – целой стоимости холодильника, это теряет смысл. Поэтому на сегодня, почему ужесточилась конкуренция, все работают на существенно ограниченных рынках.

Главный недостаток белорусских холодильников – высокое качество. Поговорили с гендиректором «Атланта».

# Предприятия Беларуси # общество # Дмитрий Харитончик

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