Гендиректор «Атланта»: прорабатываем возможность выхода на рынки стран дальнего зарубежья

На предприятии уже выпустили больше 40 миллионов холодильников. Каждые 17 секунд с конвейера сходит новенький «Атлант». Да, производство пытались подвергнуть шоковой заморозке. Те же санкции подняли градус финансового напряжения, но выход, в том числе на зарубежные рынки, есть, уверен директор.

Дмитрий Харитончик, генеральный директор ЗАО «Атлант» – директор МЗХ:

К сожалению, в настоящий момент все-таки рынки существенно сократились с точки зрения доступности. Уже полностью практически мы перестали реализовывать нашу продукцию европейским странам. Поэтому, конечно, сегодня основные рынки – это Российская Федерация, наши партнеры, и Республика Беларусь. Остаются продажи по странам Азии. Это Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, то есть дружественные страны. В настоящее время мы активно прорабатываем возможность выхода на рынки стран дальнего зарубежья. Здесь существенным образом влияет вопрос логистики. И когда цена логистики достигает половины, а еще хуже – целой стоимости холодильника, это теряет смысл. Поэтому на сегодня, почему ужесточилась конкуренция, все работают на существенно ограниченных рынках.