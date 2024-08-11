Не жалеют времени и сил! Почему молодые белорусы с каждым годом всё активнее участвуют в уборочной?

Тем временем в Беларуси продолжается уборочная. В закромах уже около 7 миллионов тонн зерна с учетом рапса. А на страду выходят целыми семейными подрядами. Как объединяет жатва – подробности у Юлии Мычки.

Сейчас я хочу показать вам свою методичку в поле. Здесь находятся сегменты – это когда ножи ломаются, и мы их меняем. Ключи – если гайки какие-то откручиваются, мы подкручиваем.

Содержимое этого железного сундука весом почти в 10 килограммов за 2 месяца жатвы Юлия выучила наизусть. На случай внезапной поломки – она скорая помощь и правая рука опытного отца-механизатора хозяйства «Любиничи-Агро». Из Орши молодая мама приехала в гости к родителям в деревню отдохнуть и помочь с большим хозяйством. Идея создать семейный экипаж родилась из шутки за обеденным столом.

Юлия Коткина, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Любиничи-Агро»:

Больше в шуточной форме, а, мол, пойду к тебе помощницей. Он даже не отрицал, говорит: а давай! Вот так вот и получилось, что я здесь. Теперь за детьми присматривает бабушка, а Юлия с отцом от зари и до зари в поле. Работают слаженно, плечом к плечу. С самого утра готовят технику, выезжают с первой росой, домой возвращаются с первыми звездами.

Сергей Кривенков, комбайнер сельхозпредприятия «Любиничи-Агро»:

В кабине свой человек, общаемся во время работы. Семейный экипаж в передовиках – преодолел показатель в тысячу тонн. И сегодня дожимают последние гектары яровой пшеницы. Время показывает: семейные бригады самые слаженные и эффективные. А от этого напрямую зависит и зарплата.

В конце весны – дембель, в начале лета – трактор. Тимофей Ахтаменко, выпускник Кричевского аграрно-технического колледжа, после службы в армии вернулся в родное хозяйство в самую жаркую пору. Уже второй месяц он трудится помощником комбайнера. Уборочная в 2024 году – задача со звездочкой. Грозовой фронт, что прошел в середине июля, положил колосья. Чтобы собрать все без потерь, за жаткой нужен глаз да глаз. Тимофей то и дело чистит агрегат. Работает на совесть.