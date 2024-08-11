Серийный выпуск умного белорусского холодильника начнётся уже в 2024-м – Харитончик

В конце 2024-го «Атлант» запустит серийное производство умного холодильника. Об этом рассказал гендиректор предприятия Дмитрий Харитончик в эфире программы «Неделя» на СТВ.
В конце 2024-го «Атлант» запустит серийное производство умного холодильника. Об этом рассказал гендиректор предприятия Дмитрий Харитончик в эфире программы «Неделя» на СТВ.
Дмитрий Харитончик, генеральный директор ЗАО «Атлант» – директор МЗХ:
Планируем уже серийно его начинать выпускать в четвертом квартале 2024 года, то есть активно начнем предлагать в следующем году данную модель. Сейчас мы также работаем и по внедрению нового инверторного компрессора, который будет обладать повышенными характеристиками. И даст возможность уже более высокий класс энергоэффективности – А++, А+++. И также он имеет более высокие характеристики по уровню шума. Он будет работать тише, то есть техника станет еще комфортнее.
Ольга Коршун:
А может, появится абсолютно новая для предприятия продукция?
Дмитрий Харитончик:
Уже приступили к реализации так называемого проекта по производству морозильников типа ларь. Мы рассматриваем и оцениваем рынок, перспективу по производству посудомоечных машин, но это пока перспектива более далекая. Если возвращаться в нашу традиционную линейку, про стиральные машины поговорить, то здесь мы уже достаточно серьезно отрабатываем начало производства стирально-сушильной машины.
Главный недостаток белорусских холодильников – высокое качество. Поговорили с гендиректором «Атланта».