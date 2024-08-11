Серийный выпуск умного белорусского холодильника начнётся уже в 2024-м – Харитончик

В конце 2024-го «Атлант» запустит серийное производство умного холодильника. Об этом рассказал гендиректор предприятия Дмитрий Харитончик в эфире программы «Неделя» на СТВ.

Дмитрий Харитончик, генеральный директор ЗАО «Атлант» – директор МЗХ:

Планируем уже серийно его начинать выпускать в четвертом квартале 2024 года, то есть активно начнем предлагать в следующем году данную модель. Сейчас мы также работаем и по внедрению нового инверторного компрессора, который будет обладать повышенными характеристиками. И даст возможность уже более высокий класс энергоэффективности – А++, А+++. И также он имеет более высокие характеристики по уровню шума. Он будет работать тише, то есть техника станет еще комфортнее.

Ольга Коршун:

А может, появится абсолютно новая для предприятия продукция?