«Главное – это технологии!» Лукашенко об окупаемости отечественных сортов семян

От положения дел на селе во многом зависит благосостояние наших людей. А еще валютные поступления, уровень продовольственной безопасности и в конечном итоге социально-политическая стабильность в стране. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания, посвященного вопросам развития села и повышения эффективности аграрной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К вопросу о не таких землях, слово дали и тем, кто непосредственно на них работает, успешно или не очень.

Другой земли у нас нет. Я знаю земли и Кремко, и Несвижа. У нас болото, бывшее болото. Но оно дает свою отдачу. Александр Григорьевич, разрешите выразить слова благодарности за оказанную помощь в дополнительной мелиорации, выделении денег, потому что для нашего региона, Брестского, это серьезная поддержка. 33 тысячи гектаров удалось вырвать из болота. На них будет производиться продукция, будет расти производство. Премьер-министр поставил ребром вопрос с семенами отечественной селекции. Можно много говорить о том, что нам удалось заместить, но важно понимать, соответствует ли это качеству, на которое рассчитываем.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Здесь надо, на мой взгляд, уже поставить точку, потому что все говорят по-разному. Академики говорят: у нас все самое лучшее. КГК говорит, что это далеко не так и практические эксперименты не подтверждают результативность. Кто-то говорит: ну, вроде по озимому ячменю нормально, по озимой ржи нормально, по гибридам кукурузы – никуда не годится. Даже те, кто сеют гибриды кукурузы, кого заставляют сеять отечественные гибриды, они втихаря покупают импортные, ставят табличку, что посеяно белорусское, но на самом деле растет кукуруза импортная. То же самое касается семян сахарной свеклы. В целом я считаю, понятно, что правительство тоже недосмотрело в этом вопросе, но мы скоро останемся без семян сахарной свеклы. Как и просили, глава государства поставил точку, но прежде привел личный пример.