Лукашенко – управленцам АПК: «Надо, подключайте милицию, прокуратуру. Но мобилизуйтесь!»

От положения дел на селе во многом зависит благосостояние наших людей. А еще валютные поступления, уровень продовольственной безопасности и в конечном итоге социально-политическая стабильность в стране. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания, посвященного вопросам развития села и повышения эффективности аграрной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У нас хоть и компактная, но разная по многим направлениям страна: разные почвы, разные погодные условия, разные подходы у людей к работе, чего уж. Но государство одинаково поддерживает всех и вправе требовать одинаковой отдачи. Не просто слов «спасибо» с высокой трибуны или телеэкрана, а реального результата. Это вопрос политический, стратегический. И на самом низком уровне его решать куда проще, чем когда от твоих решений зависит жизнь миллионов, например.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не говорю, что плохо. Но это не то, что должно быть. И чувствую, что может быть плохо. Поэтому надо в нужное время взяться за дело и действовать, чтобы нашим детям потом не напрягаться. Не думаю, что на этом совещании мы много вам нового сказали, Америку открыли, все вы это прекрасно знаете и понимаете, но лишний раз хочу сказать: не надо ничего нового, давайте по-старому выдадим результат. Давайте, как мы умеем и умели раньше. Давайте этим путем пойдем, и у нас будет результат. А параллельно, потихоньку и «умный» трактор вам подгонят к нужному моменту. Если кто-то готов, будем специально для вас тиражировать этот трактор, мы уже научились его делать, он себя неплохо показал, я это видел. Вот в Бресте его вроде взяли, доведут до ума. И будем производить. Но я думаю, что еще век не прошел механизатора на нашем традиционном тракторе. Поэтому наведите порядок и смотрите за дисциплиной. Вы должны быть примером для всех, чтобы на вас никто не показал пальцем. И требуйте жесточайшим образом. Надо, подключайте милицию, прокуратуру. Но мобилизуйтесь, нужно мобилизоваться!