Лукашенко – управленцам АПК: «Надо, подключайте милицию, прокуратуру. Но мобилизуйтесь!»
От положения дел на селе во многом зависит благосостояние наших людей. А еще валютные поступления, уровень продовольственной безопасности и в конечном итоге социально-политическая стабильность в стране. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания, посвященного вопросам развития села и повышения эффективности аграрной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У нас хоть и компактная, но разная по многим направлениям страна: разные почвы, разные погодные условия, разные подходы у людей к работе, чего уж. Но государство одинаково поддерживает всех и вправе требовать одинаковой отдачи. Не просто слов «спасибо» с высокой трибуны или телеэкрана, а реального результата. Это вопрос политический, стратегический. И на самом низком уровне его решать куда проще, чем когда от твоих решений зависит жизнь миллионов, например.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не говорю, что плохо. Но это не то, что должно быть. И чувствую, что может быть плохо. Поэтому надо в нужное время взяться за дело и действовать, чтобы нашим детям потом не напрягаться. Не думаю, что на этом совещании мы много вам нового сказали, Америку открыли, все вы это прекрасно знаете и понимаете, но лишний раз хочу сказать: не надо ничего нового, давайте по-старому выдадим результат. Давайте, как мы умеем и умели раньше. Давайте этим путем пойдем, и у нас будет результат. А параллельно, потихоньку и «умный» трактор вам подгонят к нужному моменту. Если кто-то готов, будем специально для вас тиражировать этот трактор, мы уже научились его делать, он себя неплохо показал, я это видел. Вот в Бресте его вроде взяли, доведут до ума. И будем производить. Но я думаю, что еще век не прошел механизатора на нашем традиционном тракторе. Поэтому наведите порядок и смотрите за дисциплиной. Вы должны быть примером для всех, чтобы на вас никто не показал пальцем. И требуйте жесточайшим образом. Надо, подключайте милицию, прокуратуру. Но мобилизуйтесь, нужно мобилизоваться!
Поэтому Президент и говорит о том, что каждый должен заниматься своим делом на вверенном ему уровне, но понимать, как эта работа отразится на глобальном результате. Александру Лукашенко уж точно есть чем заняться, помимо обсуждений того, почему недокормлены телята в отдельном хозяйстве, но Президент это делает, потому что из таких маленьких эпизодов складывается общая картина. Хотя во времена, когда ставки подняты до уровня войны и мира, было бы значительно легче знать, что один из фронтов надежно прикрыт. А это в наших силах. Просто пришло время повзрослеть и делать это непрерывно, иначе не удержим тот уровень, который привыкли считать нормой, а нам это надо.
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