Лукашенко – руководителям сельхозпредприятий: «Вам всегда должно быть мало вашего успеха»

От положения дел на селе во многом зависит благосостояние наших людей. А еще валютные поступления, уровень продовольственной безопасности и в конечном итоге социально-политическая стабильность в стране. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания, посвященного вопросам развития села и повышения эффективности аграрной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Понятно, что потребности у всех разные, но руководитель не имеет права останавливаться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этом году мы должны произвести продукции на 6-7 % больше и ориентироваться в экспорте на цифру в девять миллиардов долларов. Сложно? Да! Но мы должны решить эти задачи, обращаясь к руководителям всех уровней, вам всегда должно быть мало вашего успеха. Министр сельского хозяйства выдал свою формулу решения всех озвученных проблем. Отдельно остановился на технике и кадрах.