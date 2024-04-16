Лукашенко – руководителям сельхозпредприятий: «Вам всегда должно быть мало вашего успеха»
От положения дел на селе во многом зависит благосостояние наших людей. А еще валютные поступления, уровень продовольственной безопасности и в конечном итоге социально-политическая стабильность в стране. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания, посвященного вопросам развития села и повышения эффективности аграрной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Понятно, что потребности у всех разные, но руководитель не имеет права останавливаться.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этом году мы должны произвести продукции на 6-7 % больше и ориентироваться в экспорте на цифру в девять миллиардов долларов. Сложно? Да! Но мы должны решить эти задачи, обращаясь к руководителям всех уровней, вам всегда должно быть мало вашего успеха.
Министр сельского хозяйства выдал свою формулу решения всех озвученных проблем. Отдельно остановился на технике и кадрах.
Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Многие говорят, что у нас техники где-то достаточно, где-то недостаточно, но проанализировав то количество техники, которое у нас есть, у нас выработка на энергонасыщенный трактор составляет 1 780 по Брестской области за прошлый год. 1 770 – в Гродненской области. И сегодня мы видим темпы сева зерновых культур, темпы проведения ярового клина и в том числе, если сопоставить с выработкой по Витебской области – 1 391 гектар. Если бы мы выполняли в тех темпах, которые сегодня выполняют эти две области, мы выполняли бы с оперативностью в 20-30 % быстрее, в том числе здесь наши резервы по нашим объемам производства продукции.
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