Гладкая: качество – это бренд, знак белорусов и нашей республики

Григорий Азаренок, СТВ:

На самом деле уникальное производство, которое у нас есть: и БНБК, и строительство. Дома мы строим в Брянской области. А недавно школу в Москве большую, огромную построили, 1 сентября 2023-го открывали. Сельское хозяйство, продукция, восстановление земель, пострадавших от Чернобыля. Все то, о чем говорит, мыслит, думает наш Президент. Это один мир, мир создания, это мир нашей страны, мир качества. У нас сейчас Год качества. А сегодня Верховная рада Украины приняла закон о легализации каннабиса. Вот и другой мир.

Людмила Гладкая, специальный корреспондент издательского дома «СБ. Беларусь сегодня»:

Ну, к чему шли, к тому и пришли. Качество – наша марка, наш знак, белорусов, нашей республики. Это бренд уже. Какую сферу ни возьми, сейчас переслушивала и вот так примерила на разные сферы, действительно: строительство, водоочистка, восстановление земель после Чернобыльской катастрофы. Действительно, куда ни ткни пальцем наугад, везде ты увидишь это качество . И то, что у нас объявлен Год качества, это значит, что мы будем еще лучше работать и, самое главное – можем. То есть есть резервы, есть возможности, а главное – есть люди. Специалисты – это самое ценное.

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