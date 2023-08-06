Запад испытывает статусный шок. Авдонин объяснил, почему англосаксы не могут принять крах своих позиций

Надежда Сасс, СТВ : Вспоминаем об Украине. Все привыкли к тому, что внешние игроки решают проблемы Африки. Направляют туда дипломатические миссии, миротворцев. И вот недавно группа африканских стран выступила с мирной инициативой по Украине. Что это – окончательный финал европоцентризма, когда уже африканцы пытаются помочь европейским народам разобраться между собой?

Сегодня великие державы в борьбе за установление нового баланса сил уже ищут союза с африканскими государствами и народами. Мир сильно изменился, и роль Черного континента в нем так же. Об этом поговорим в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Здесь самое важное, наверное, для всего коллективного Запада – это такой статусный шок, потому что они в принципе на протяжении последних 400 лет доминировали в повестке мировой политики, мировой экономики и не допускали, чтобы бывшие колонии выдвигали какие-то глобальные мирные инициативы. А здесь мы видим, что африканские страны объединились, выдвигают повестку. Это о чем говорит? О том, что в принципе мир поменялся, уже поменялся, но коллективный Запад, в первую очередь англосаксонский мир, не может это принять, то есть они по инерции еще катятся, уже бытие другое, вся картинка в стекле совершенно другая, но они почему-то думают, что они еще доминируют, сохраняют монопольное право на определение мировой политики, мировой экономики. Но этого нет.

Скорее всего, в ближайшее время мы будем видеть усиление в первую очередь позиций по мирному разрешению и со стороны Африки, и со стороны Азиатско-Тихоокеанского региона стран (АТР), и со стороны Латинской Америки. О чем это говорит? Эти ручейки будут сливаться в реки и одновременно давить на англосаксов, говоря о том, что все, ваша политика доминирования, которая была доминированием и в Африке, она изменилась, поменялась, сейчас многополярный мир, и вам никто не даст эксплуатировать другие регионы и страны.

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