В Минске проходит Форум молодых избирателей – о чём спрашивают участники у опытных парламентариев?

Сделать осознанный выбор будущего. До единого дня голосования осталось всего несколько недель. Кандидаты в депутаты начинают знакомить избирателей со своими предвыборными программами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С интересом за политическим процессом следит и молодежь Беларуси. Особенно те, кто в 2024 году впервые отправится на избирательные участки, чтобы отдать свой голос. В преддверии значимого события для будущих избирателей – в столице молодежных форум. О чем спрашивают его участники у уже опытных парламентариев, узнала Дарья Седун.

Понимаю, насколько это важно для нашей страны, насколько значимый выбор.

Мы можем повлиять на будущее своим выбором.

25 февраля – единый день голосования. Для каждого из этих ребят дата особенная. Они впервые отправятся на избирательные участки, чтобы отдать свой голос. Ну а пока тщательно следят за ходом кампании и разбираются во всех тонкостях процесса. В помощь – Форум молодых избирателей.

Татьяна Симановская, заместитель начальника главного управления – начальник управления по делам молодежи Министерства образования Беларуси:

Форум молодых избирателей, который проходит в Минске 1-2 февраля, проводится впервые. Участниками этого форума стали молодые избиратели, ребята, которым исполнилось 18-19 лет, которые никогда еще не отдавали свой голос за будущее своего государства. Первая локация в насыщенной программе форума – Совет Республики. Побывать в залах, где принимаются законы и пишется современная история нашей страны, Варвара Васильчук даже не мечтала. Здание буквально пропитано историей – делится впечатлениями девушка.

Варвара Васильчук, студентка Брестского государственного технического университета:

Когда пришла в университет, у нас начался курс предмета «Основы права», и нам предложили стать мобильной группой, которая будет знакомить студентов нашего университета с новой избирательной кампанией. Для меня это, безусловно, очень интересный опыт, новые впечатления, ответственность, как государственный долг. Кроме политического ликбеза, в программе форума и личное общение с парламентариями. Вопросов у будущих избирателей много. Наталья Кочанова встретилась с участниками Форума молодых избирателей.

Дарья Седун, корреспондент:

Еще одна точка форума молодых избирателей – Дом правительства. Это один из немногих столичных долгожителей, которому удалось пережить Великую Отечественную войну. Сегодня в уникальном здании находится Палата представителей, Совет Министров и Центральная избирательная комиссия Беларуси. В этих стенах предстоит работать и депутатам Палаты представителей восьмого созыва, которых белорусы будут выбирать в единый день голосования. Выбор хочется сделать осознанно – говорит Василиса Иванющенко. Ответственность за будущее – на каждом.

Василиса Иванющенко, студентка Витебского государственного университета имени П. М. Машерова:

Конечно, я буду ознакамливаться с программой, это очень важно, потому что я же иду на голосование, нужно иметь представление, за кого я буду голосовать. Я считаю, что это должен быть человек, уверенный в себе, который себя в какой-то степени любит. Потому что мы знаем, что, если человек себя не любит, он не может любить окружающих. А нам же нужно, чтобы депутат был для людей, поэтому посмотрим, почитаем, со всем ознакомимся. Выберем нужную для себя политику, нужные для себя направления и проголосуем.

Полномочия депутатов, порядок рассмотрения и принятия законов – будущих избирателей интересует все. И это хороший знак, отмечают парламентарии. Вполне возможно, в скором будущем многие из этих ребят тоже предпочтут депутатскую деятельность.