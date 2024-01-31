Авдонин о сбитом Ил-76: это, безусловно, элемент провокации и эскалации конфликта

Григорий Азаренок, СТВ: Над территорией воюющего региона – понятно, что там сотни спутников летают, и они все прекрасно знают. Надо расследование провести. Вряд ли они отправят каких-то специалистов. Скажут: нет, не можем отправить. Здесь понятно, что сейчас все тонут в версиях. Первая – внутренняя грызня в верхушке киевского режима. Вторая – провокация англичан. Третья – провокация американцев. Англичане говорят, что они хотят сорвать переговоры. И там есть версия, что на этом самолете должны были лететь представители высокого российского истеблишмента для того, чтобы эти переговоры сорвать. Третья версия – что это американцы сделали для своих каких-то соображений, в том числе внутриполитических. Что вы по этому поводу думаете?

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Если те, кто принимал решения, отдавали себе отчет в том, что экспертиза однозначно покажет, что это образцы этих элементов поражающих принадлежат американской системе Patriot, то тогда встает вопрос: американцы могли так подставиться, чтобы взять, поставить на границу с Белгородской областью Patriot? То есть каждый Patriot точно так же, как и машина, идентифицирован: номер, кто поставлял, когда поставляли, под какие цели. Мало того, они же на протяжении этого конфликта заявляли, что наши системы не должны по России бить. То есть это однозначно подстава американцев. Фактически.

Мало того, однозначно понимали, что у россиян есть все возможности, в первую очередь оперативно-следственные и экспертизы для идентификации, что это был Patriot. Одновременно там все стоят системы радиолокационной разведки. Понятно, что они могли срисовать точку стояния этого ЗРК. Тогда встает вопрос: кто же все-таки решился так подставить американцев, уничтожить самолет? Мало того, мы не будем касаться версии: знали ли они в Украине, что летят военнопленные на обмен, не знали, что это оружие, что это ракеты. Все это уже версии информационной пропаганды. Но важно другое. То, что они целенаправленно на территории Российской Федерации планировали и реализовали уничтожение самолета, принадлежащего ВКС РФ. То есть это фактически однозначно демонстрирует то, что они еще раз перешли красную линию.

А там были удары по инфраструктуре, гражданской инфраструктуре в виде Крымского моста. Удары были по гражданам, мирным жителям Белгорода. Вспомните, 30 декабря они совершили этот теракт. Потом по Донецку. И сейчас они совершают такие действия против военного воздушного борта и говорят: ну что, какие ваши действия? Что вы в ответ нам сделаете? То есть это однозначно элемент провокации, эскалации. И это, конечно же, очередная волна информационно-пропагандистского обсуждения.

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