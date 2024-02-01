В Беларуси строят самую большую в Европе зону ожидания для грузового транспорта

Новости Беларуси. В пункте пропуска «Козловичи» под Брестом проходит масштабная модернизация. Сделано уже немало. Так, с начала года здесь организовали новую систему работы с водителями – для них создали электронную очередь и упорядочили нахождение в зоне контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот в планах – построить самую большую зону ожидания в Европе, рассчитанную на 800 машино-мест. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Сегодня возле международного пункта пропуска «Козловичи» строится самая большая зона ожидания в Европе, насчитанная на 800 машино-мест. Учли весь социальный стандарт для водителей – от круглосуточного кафе до постирочной. Самый сложный технологический этап – создание платформы для бетона по принципу «сэндвича».

Общая площадь составит 15 гектаров, или 21 футбольное поле. Это позволит решить многолетнюю ситуацию с очередями вдоль трассы М1, упорядочить движение большегрузов и сделать ожидание безопасным и комфортным. 800 мест – это минус примерно 14 километров очереди. Речь идет о крупнейшем международном пункте пропуска в ЕАЭС по маршруту с Востока на Запад.

Андрей Большаков, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси:

Особенность в том, что сегодня через «Козловичи» за сутки следуют больше грузовиков, чем если суммарно сложить Литву и Латвию – пункты пропуска, которые функционируют на этих границах. Сегодня в регионе деятельности Брестской таможни порядка 80 % всех перегрузок. Должностные лица успешно справляются, не допускают очередей, работают в штатном режиме.