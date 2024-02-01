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В Беларуси строят самую большую в Европе зону ожидания для грузового транспорта

01 февраля 2024 17:42
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Новости Беларуси. В пункте пропуска «Козловичи» под Брестом проходит масштабная модернизация. Сделано уже немало. Так, с начала года здесь организовали новую систему работы с водителями – для них создали электронную очередь и упорядочили нахождение в зоне контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот в планах – построить самую большую зону ожидания в Европе, рассчитанную на 800 машино-мест.

Репортаж Кристины Протосовицкой.

В Беларуси строят самую большую в Европе зону ожидания для грузового транспорта-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Сегодня возле международного пункта пропуска «Козловичи» строится самая большая зона ожидания в Европе, насчитанная на 800 машино-мест. Учли весь социальный стандарт для водителей от круглосуточного кафе до постирочной. Самый сложный технологический этап создание платформы для бетона по принципу «сэндвича».

В Беларуси строят самую большую в Европе зону ожидания для грузового транспорта-4

Общая площадь составит 15 гектаров, или 21 футбольное поле. Это позволит решить многолетнюю ситуацию с очередями вдоль трассы М1, упорядочить движение большегрузов и сделать ожидание безопасным и комфортным. 800 мест – это минус примерно 14 километров очереди. Речь идет о крупнейшем международном пункте пропуска в ЕАЭС по маршруту с Востока на Запад.

В Беларуси строят самую большую в Европе зону ожидания для грузового транспорта-7

Андрей Большаков, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси:
Особенность в том, что сегодня через «Козловичи» за сутки следуют больше грузовиков, чем если суммарно сложить Литву и Латвию – пункты пропуска, которые функционируют на этих границах. Сегодня в регионе деятельности Брестской таможни порядка 80 % всех перегрузок. Должностные лица успешно справляются, не допускают очередей, работают в штатном режиме. 

В Беларуси строят самую большую в Европе зону ожидания для грузового транспорта-10

Подробности смотрите в видео

# Государственная граница Беларуси # общество # Кристина Протосовицкая # Андрей Большаков

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