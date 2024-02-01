Готовность порядка 88%. В Витебской области завершают осмотр техники к посевной

Белорусские аграрии продолжают подготовку к посевной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди первоочередных задач – техосмотр и ремонт техники. От состояния машин и посевных агрегатов во многом зависит четкое и оперативное проведение сева. В целом к 25 марта весь машинный парк сельхозпредприятий должен стоять на линейке готовности. Но это крайний срок. Александра Ходюкова продолжит.

Александра Ходюкова, корреспондент:

Рабочий день в разгаре на мехдворе «Бабиничи» производственного кооператива «Ольговское». Здесь у каждого «железного коня» свой «доктор» с гаечными ключами.

Один из самых опытных работников сельхозпредприятия Михаил Булатов хлопочет возле зерновой сеялки. Ему необходимо заменить сошники, которые отвечают за укладку семян. Механизаторы знают слабые места своих машин, поэтому необходимый ремонт делают сами. В сложных вопросах на помощь приходят слесари и сварщики. До календарной весны остается ровно месяц. В «Ольговском» уверены: завершить работы успеют даже раньше. Ведь в нескольких мастерских производственного кооператива подготовкой техники к предстоящему севу заняты 20 человек.