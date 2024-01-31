Авдонин: Беларусь и Россия полностью переломили ход исторических событий

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

То, что мы с вами сейчас видим, – тотальное уничтожение советских памятников. Львовская губерния отчиталась – будем называть ее так – о том, что уничтожила все памятники. Это все не работа Зеленского. А они выполняют указания вот этих идеологов. Потому что как можно создать новую идеологию, новый мир, новую Римскую империю, когда есть старые символы, которые говорят, что мир может быть другой? Мир может быть справедливый, мир может быть социально ориентированный, то есть ориентированный на нужды простого гражданина, простого жителя. И это, конечно, самое опасное. Поэтому для них Беларусь – Китай на тот период времени представляли наибольшую угрозу. Сейчас у них шок после 2022 года. После того, когда Россия начала СВО. Для них не то что культурный и футуристический шок произошел. У них ситуация, когда они вообще не знают, что и как дальше делать. В их матрице они Россию уже завоевали. А оказалось, что именно Россия вместе с Беларусью, в том числе в рамках Союзного государства, выступили теми силами, теми механизмами мировой политики, которые полностью переломили ход исторических событий.

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