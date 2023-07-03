Гимн вместе поём уже 10 лет, а флагами не пользуемся. Когда белорусы начнут использовать символику на праздники?

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Чем суверенитет помогает государству? Насколько сильна страна в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу « По существу ».

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Мы находимся рядом с Литвой, а я вспоминаю, в Советском Союзе, когда я ездила отдыхать в Палангу, когда они отмечали советские праздники, подчеркиваю, это же еще советская Литва была, что они делали? У нас этой культуры нет. Частные дома стоят, флажки развезли. Возле каждого, раз праздник, значит, есть государственный флаг Литовской ССР на тот момент. Это тоже форма. Вот, может быть, что-то позаимствовать.

Кирилл Казаков, СТВ:

Это нормально, вот заметьте, когда мы придем, мы же очень много, особенно дети 1990-х учились на голливудских фильмах, я же помню это: «Боже, храни Америку», – флаг поднимается, везде вывешиваются. Мы к этому придем?

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы ўжо. Я ляцеў па радной магілёва-мінскай трасе, таму што дзень у мяне такі. Я хачу сказаць, людзі рэальна падымалі сцягі над сваімі дамамі – гэта рэальна.

Кирилл Казаков:

Я вот сегодня флаг прицепил к машине – и езжу целый день.

Игорь Марзалюк:

І гэта ўжо ёсць традыцыя. І яшчэ адну штуку скажу: да, можа для кагосьці трэба на дачу з’ездзіць, но я знаю другое, што маса народа, рытуальна адпачыўшы ў позе «зю» на сваіх градах, многія к абеду ўжо вяртаюцца, каб пасвяткаваць.