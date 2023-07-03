Гимн вместе поём уже 10 лет, а флагами не пользуемся. Когда белорусы начнут использовать символику на праздники?

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Чем суверенитет помогает государству? Насколько сильна страна в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Чем суверенитет помогает государству? Насколько сильна страна в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу».
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Мы находимся рядом с Литвой, а я вспоминаю, в Советском Союзе, когда я ездила отдыхать в Палангу, когда они отмечали советские праздники, подчеркиваю, это же еще советская Литва была, что они делали? У нас этой культуры нет. Частные дома стоят, флажки развезли. Возле каждого, раз праздник, значит, есть государственный флаг Литовской ССР на тот момент. Это тоже форма. Вот, может быть, что-то позаимствовать.
Кирилл Казаков, СТВ:
Это нормально, вот заметьте, когда мы придем, мы же очень много, особенно дети 1990-х учились на голливудских фильмах, я же помню это: «Боже, храни Америку», – флаг поднимается, везде вывешиваются. Мы к этому придем?
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы ўжо. Я ляцеў па радной магілёва-мінскай трасе, таму што дзень у мяне такі. Я хачу сказаць, людзі рэальна падымалі сцягі над сваімі дамамі – гэта рэальна.
Кирилл Казаков:
Я вот сегодня флаг прицепил к машине – и езжу целый день.
Игорь Марзалюк:
І гэта ўжо ёсць традыцыя. І яшчэ адну штуку скажу: да, можа для кагосьці трэба на дачу з’ездзіць, но я знаю другое, што маса народа, рытуальна адпачыўшы ў позе «зю» на сваіх градах, многія к абеду ўжо вяртаюцца, каб пасвяткаваць.
Кирилл Казаков:
Вика, к вашему концерту в девять вечера возле стелы.
Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Всех ждем!
Игорь Марзалюк:
І студэнты, у іх сэсія скончылася, маса хлопчыкаў і дзяўчатак вяртаюцца сюда, каб сёння не па-дзіцячы адзначыць.
Алена Сырова, СТВ:
Мне кажется, такая традиция, которой, наверное, уже больше 10 лет. Гимн поем мы вместе сколько?
Кирилл Казаков:
Больше 10.
Алена Сырова:
Я помню сама, когда первый раз меня родители взяли с собой на парад, он почему-то был вечерним, после парада концерт, и вот мы поем гимн вместе. Я пою, помню, в какой-то момент захотела замолчать, замолчала – и вокруг все поют, на кого не посмотришь. Вот это был, конечно, какой-то момент до мурашек. Я думаю, в 2023 году наше многоголосье будет еще сильнее и еще громче. Тоже красивая и очень символичная традиция, которая, безусловно, атрибут этого праздника, таких должно быть больше. Глядишь, со временем и выкристаллизуется что-то новое и интересное.
Читайте также:
«25-м кадром они поймут». Как донести до детей значимость Дня Независимости?
Отдыхают на даче и не думают о Дне Независимости. Стоит ли сделать 3 Июля рабочим?
«Градуснік, таблеткі – на прыём да псіхіятра». Марзалюк высказался о стравливании разных народов и религий