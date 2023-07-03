«Наши сорта растут по всему миру». Заслужила ли памятник белорусская картошка?

Екатерина Забенько, ведущая:

Наша страна входит в двадцатку крупнейших производителей в мире второго хлеба и лидер по объему полученного продукта на душу населения. На одного человека приходится свыше 500 килограммов. Блюда из бульбы давно стали национальной фишкой. Драники едут отведать туристы. Картофель фри. Есть ли у нас сорта, которые подойдут для приготовления этого блюда? Спросим у нашего гостя Вадима Леонидовича Маханько, генерального директора Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству. Чем нас может удивить картошка? Есть ли у нас сорт картофеля, чтобы накормить белорусов картофелем фри?

Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:

Что удивительно, не один. Есть несколько сортов и белорусской, и иностранной селекции, которые на сегодня используются для производства этого продукта. Екатерина Забенько:

Может ли нас чем-то удивить картофель? Потому что мы думаем, что знаем о нем абсолютно все. Вадим Маханько:

Я уже более 30 лет занимаюсь картофелем. И чем дальше, тем больше я понимаю, что я о нем ничего не знаю. Что касается рядового потребителя, мы каждый год радуем как минимум одним новым сортом, который отличается и по скороспелости, и по устойчивости, по цвету мякоти, а самое главное – по вкусовым качествам. Потому что мы – белорусы, это наш национальный продукт, и мы знаем толк в картофеле и любим наш естественный белорусский картофель. «Белорусский картофель можно всегда отличить» Екатерина Забенько:

Чем могут отличаться сорта картофеля по вкусу? Вы сколько сортов можете вслепую отличить? Вадим Маханько:

Вслепую отличить очень трудно. Во всяком случае, среди большого набора сортов белорусский картофель можно всегда отличить. Он имеет очень специфический вкус, он мучнистый и его можно есть без масла.

Екатерина Забенько:

Есть музей картофеля. Есть памятник картошке, их даже несколько по всей Беларуси. Как вы считаете, заслуженно ли? Вадим Маханько:

Естественно, потому что картофель – это один из гарантов нашей продовольственной безопасности. Его всегда в Беларуси любили, выращивали и в дальнейшем будут выращивать. Екатерина Забенько:

В последнее время очень много говорим об изменении климата. Как это влияет на сорта картофеля? Вадим Маханько:

Картофель растет практически по всей планете, за исключением, может быть, Антарктиды. Что приятно, в этом году мы убедились, что белорусские сорта картофеля прекрасно себя чувствуют и в Африке, и в Южной Америке. То потепление, те засухи, которые есть, они влияют на картофель, но без него мы точно не останемся. Наши сорта растут по всему миру. Морковь, свекла, лук, капуста. Хватит ли белорусам этих овощей, учитывая нынешнюю жару? Екатерина Забенько:

Какой экспортный потенциал нашей плодоовощной продукции?