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От непогоды больше всего пострадали Минская и Могилёвская области – повредили авто и жилые дома

20 июня 2025 10:36
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Грозовой фронт, прошедший над регионами страны, добавил хлопот сотрудникам экстренных служб. Сильнее других от непогоды пострадали Минская и Могилевская области. Сильный ветер повалил немало деревьев. Такие случаи были зафиксированы в Могилеве, Белыничском, Дрибинском, Могилевском и Чериковском районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От непогоды больше всего пострадали Минская и Могилёвская области – повредили авто и жилые дома-2

Сотрудникам МЧС шесть раз пришлось выезжать на распиловку упавших деревьев. В областном центре одно упало на припаркованный автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших. Устранять последствия разгула стихии пришлось и в Минской области. В Борисове дерево рухнуло у жилого дома. В результате оказались повреждены две машины, а в квартирах на первом, втором и третьем этажах ветками выбило стекла.

# Погода в Беларуси # МЧС Беларуси

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