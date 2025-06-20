От непогоды больше всего пострадали Минская и Могилёвская области – повредили авто и жилые дома

Грозовой фронт, прошедший над регионами страны, добавил хлопот сотрудникам экстренных служб. Сильнее других от непогоды пострадали Минская и Могилевская области. Сильный ветер повалил немало деревьев. Такие случаи были зафиксированы в Могилеве, Белыничском, Дрибинском, Могилевском и Чериковском районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудникам МЧС шесть раз пришлось выезжать на распиловку упавших деревьев. В областном центре одно упало на припаркованный автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших. Устранять последствия разгула стихии пришлось и в Минской области. В Борисове дерево рухнуло у жилого дома. В результате оказались повреждены две машины, а в квартирах на первом, втором и третьем этажах ветками выбило стекла.