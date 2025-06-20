Семена помидор запустят на орбиту! Белорусские и российские школьники примут участие в космическом эксперименте

Илья Нечаев, ведущий: У вас очень интересный проект. Вы отправляете помидор в космос – семена. Расскажите, как шла подготовка к проекту, чья это идея и как он будет реализовываться?

Инга Гуща, учитель биологии ГУО «Гимназия № 1 города Ивье»:

Надо сказать, что идейным вдохновителем нашего космического эксперимента является Виктор Станиславович Шутов, это полковник военно-космических сил России, член Российской академии космонавтики имени Циолковского, Российской академии наук. Вместе с тем он почетный гражданин города Ивье. Его имя носит наша гимназия с 2005 года, потому что Ивье – это его малая родина. А реализует проект Институт медико-биологических проблем Академии наук России. Спасибо институту, что позволяет сегодняшним школьникам прикоснуться к космосу и в будущем увидеть себя специалистами в этой сфере биокосмонавтики. Проект масштабный, потому что носит такой международный характер.

Участниками проекта являются три школы. Одна школа – это школа города Москвы. Вторая школа – это школа города Минусинска. Третья школа – это наша гимназия в Ивье. Почему выбраны именно мы? Наверное, потому, что в нашем городе проживает одна из старейших татарских общин нашей страны, одним из самых любимых занятий у них является выращивание помидоров. И смотрите, название проекта «В космос со своим помидором». Мы реально запускаем свои семена помидоров. То есть это семена людей, которые из года в год, десятилетиями, веками собирают семена на своих огородах, то есть производят так называемую селекцию, и дальше высаживают их на приусадебных участках.