Криминогенная обстановка в Минске остаётся спокойной и контролируемой – ГУВД Мингорисполкома

Милиция опровергла распространяющуюся в интернете и мессенджерах информацию о серийном маньяке в Минске. Сообщения, содержащие запугивающий текст, являются не более, чем фейком, подчеркивают правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники милиции обнаружили информацию, якобы в Минске орудует маньяк, который убил около 20 девушек. Помимо недостоверных текстовых сообщений, в том числе с описанием внешности несуществующего преступника, в мессенджерах также распространяются видео с трупами якобы убитых женщин. Для усиления эффекта были использованы настоящие фотографии и видео погибших в Минске людей, смерти которых не имеют криминального характера. Информируем, криминогенная обстановка в Минске остается спокойной и контролируемой. Серийных убийств в столице совершено не было.

В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, которые рассылают фейки. В милиции напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.