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В МИД РФ прокомментировали слова Даванкова о просьбе Илона Маска о политубежище

20 июня 2025 10:00
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В МИД РФ прокомментировали слова Даванкова о просьбе Илона Маска о политубежище-0

В Министерстве иностранных дел России заявили, что вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков во внешнеполитическом ведомстве не работает. Об этом пишет ТАСС.

Так МИД прокомментировал слова Даванкова о якобы полученном прошении Илона Маска о получении политического убежища.

В ведомстве подчеркнули, что Даванков не является его сотрудником и не уполномочен делать подобные заявления. 
Ранее он заявил журналистам на форуме в Санкт-Петербурге, что МИД РФ рассматривает подобный запрос от предпринимателя.

Фото: pixabay

# Международная политика

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