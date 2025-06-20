В МИД РФ прокомментировали слова Даванкова о просьбе Илона Маска о политубежище

В Министерстве иностранных дел России заявили, что вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков во внешнеполитическом ведомстве не работает. Об этом пишет ТАСС.

Так МИД прокомментировал слова Даванкова о якобы полученном прошении Илона Маска о получении политического убежища.

В ведомстве подчеркнули, что Даванков не является его сотрудником и не уполномочен делать подобные заявления.

Ранее он заявил журналистам на форуме в Санкт-Петербурге, что МИД РФ рассматривает подобный запрос от предпринимателя.