Лукашенко: Беларусь всегда была, есть и будет вместе с Россией

Гость отметил, что это наша общая Победа, белорусский народ внес огромный вклад в ее достижение. Более того, сегодня продолжает работу совместная оперативная группа по расследованию геноцида наших народов в годы ВОВ. Благодаря поддержке белорусских специалистов и предоставленным архивным материалам – в России уже вынесли 34 приговора. Александр Лукашенко отметил абсолютную открытость в сотрудничестве Следственных комитетов двух стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Особая вам благодарность, что вы абсолютно открыты в сотрудничестве с нашим Следственным комитетом. Я это не для протокольной встречи говорю. Вы действительно нам помогаете по всем вопросам. По какому вопросу ни обратишься, вы всегда откликнитесь и поможете. Это величайшая ценность. Если бы у нас со всеми ведомствами и с другими людьми в России было такое взаимодействие, у нас бы вообще проблем не было. Спасибо вам огромное. Вы – большой пример для наших государственных служащих в России и Беларуси. Время непростое, вы это лучше меня понимаете, чувствуете, поскольку вовлечены во многие процессы. Во все. Я смотрю, вы и на освобожденных территориях работу нашли (или поручили вам), не малый кусок тащите. И террористические устремленности у наших противников и врагов очень серьезные, и все это опять на вас ложится в плане расследования тех или иных преступлений на территории России. Я хочу, чтобы вы понимали, что в это непростое время мы с вами. Мы не скрывали (единственное в мире государство), что мы с Россией. Мы были, есть и будем всегда с вами.

Визит Александра Бастрыкина в Минск – плановый. Сегодня, 20 июня, состоится рабочее совещание по актуальным вопросам сотрудничества следственных комитетов двух стран.