Гигин: весь смысл избирательной кампании 1994 года был в том, победит Лукашенко или нет

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин, философ Александр Дугин.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин, философ Александр Дугин.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель Республиканского государственно-общественного объединения «Знание»:
Весь смысл избирательной кампании 1994 года был – победит Лукашенко или не победит. И не было против него никаких пятерых кандидатов. Вся борьба шла за то, чтобы не дать Александру Лукашенко избраться Президентом Республики Беларусь, потому что с того момента, как, по-моему, в октябре 1993 года он возглавил антикоррупционную комиссию, в декабре сделал свой знаменитый доклад, стало понятно, что в Республике Беларусь политик номер один и самый главный кандидат в Президенты – это Александр Лукашенко, депутат Верховного совета. И когда приезжал Клинтон, элита, так называемый Шушкевич, Кебич расценили это как свою поддержку, хотя всего там, по-моему, через неделю Шушкевича отправили в отставку именно из-за доклада Александра Лукашенко. И январь, февраль, март – шла борьба с тем, чтобы записать такие условия в Конституцию, которые бы не позволили на тот момент 39-летнему депутату Верховного совета избраться. Основной смысл того, что Конституция была принята только 15 марта 1994 года, а не раньше, была борьба за то, чтобы не дать Александру Лукашенко избраться. Но удалось все-таки пробить эту стену, удалось эту статью провести, и определили, что с 35 лет можно регистрироваться кандидатом в Президенты, избираться в Президенты.
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