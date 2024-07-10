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Гигин: весь смысл избирательной кампании 1994 года был в том, победит Лукашенко или нет

10 июля 2024 19:56
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин, философ Александр Дугин.

Гигин: весь смысл избирательной кампании 1994 года был в том, победит Лукашенко или нет -1

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель Республиканского государственно-общественного объединения «Знание»:
Весь смысл избирательной кампании 1994 года был – победит Лукашенко или не победит. И не было против него никаких пятерых кандидатов. Вся борьба шла за то, чтобы не дать Александру Лукашенко избраться Президентом Республики Беларусь, потому что с того момента, как, по-моему, в октябре 1993 года он возглавил антикоррупционную комиссию, в декабре сделал свой знаменитый доклад, стало понятно, что в Республике Беларусь политик номер один и самый главный кандидат в Президенты – это Александр Лукашенко, депутат Верховного совета. И когда приезжал Клинтон, элита, так называемый Шушкевич, Кебич расценили это как свою поддержку, хотя всего там, по-моему, через неделю Шушкевича отправили в отставку именно из-за доклада Александра Лукашенко. И январь, февраль, март – шла борьба с тем, чтобы записать такие условия в Конституцию, которые бы не позволили на тот момент 39-летнему депутату Верховного совета избраться. Основной смысл того, что Конституция была принята только 15 марта 1994 года, а не раньше, была борьба за то, чтобы не дать Александру Лукашенко избраться. Но удалось все-таки пробить эту стену, удалось эту статью провести, и определили, что с 35 лет можно регистрироваться кандидатом в Президенты, избираться в Президенты.

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# Выборы в Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Вадим Гигин # Александр Лукашенко

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