Гигин: весь смысл избирательной кампании 1994 года был в том, победит Лукашенко или нет

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель Республиканского государственно-общественного объединения «Знание»:

Весь смысл избирательной кампании 1994 года был – победит Лукашенко или не победит. И не было против него никаких пятерых кандидатов. Вся борьба шла за то, чтобы не дать Александру Лукашенко избраться Президентом Республики Беларусь, потому что с того момента, как, по-моему, в октябре 1993 года он возглавил антикоррупционную комиссию, в декабре сделал свой знаменитый доклад, стало понятно, что в Республике Беларусь политик номер один и самый главный кандидат в Президенты – это Александр Лукашенко, депутат Верховного совета. И когда приезжал Клинтон, элита, так называемый Шушкевич, Кебич расценили это как свою поддержку, хотя всего там, по-моему, через неделю Шушкевича отправили в отставку именно из-за доклада Александра Лукашенко. И январь, февраль, март – шла борьба с тем, чтобы записать такие условия в Конституцию, которые бы не позволили на тот момент 39-летнему депутату Верховного совета избраться. Основной смысл того, что Конституция была принята только 15 марта 1994 года, а не раньше, была борьба за то, чтобы не дать Александру Лукашенко избраться. Но удалось все-таки пробить эту стену, удалось эту статью провести, и определили, что с 35 лет можно регистрироваться кандидатом в Президенты, избираться в Президенты.

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