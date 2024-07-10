Более 500 артистов. Рассказываем о танцевальном проекте Dream Dance Fast

Александр Лавринович, организатор VI Международного танцевального проекта Dream Dance Fest:

Шестой год танцевальный проект Dream Dance Fast шагает в рамках «Славянского базара», уже вошел в основную сетку фестиваля. Уже, как по доброй традиции, именно с танцевального конкурса начинаются проекты «Славянского базара». Жюри – самые именитые, значимые и интересные для всех конкурсантов люди.

Подробности в видео.