Более 500 артистов. Рассказываем о танцевальном проекте Dream Dance Fast

Событие, которое ждали все. Международный танцевальный проект Dream Dance Fast вновь зажег новые таланты.
Событие, которое ждали все. Международный танцевальный проект Dream Dance Fast вновь зажег новые таланты.
Александр Лавринович, организатор VI Международного танцевального проекта Dream Dance Fest:
Шестой год танцевальный проект Dream Dance Fast шагает в рамках «Славянского базара», уже вошел в основную сетку фестиваля. Уже, как по доброй традиции, именно с танцевального конкурса начинаются проекты «Славянского базара». Жюри – самые именитые, значимые и интересные для всех конкурсантов люди.
Подробности в видео.