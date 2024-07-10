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Более 500 артистов. Рассказываем о танцевальном проекте Dream Dance Fast

10 июля 2024 18:54
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Событие, которое ждали все. Международный танцевальный проект Dream Dance Fast вновь зажег новые таланты.

Более 500 артистов. Рассказываем о танцевальном проекте Dream Dance Fast-1

Александр Лавринович, организатор VI Международного танцевального проекта Dream Dance Fest:
Шестой год танцевальный проект Dream Dance Fast шагает в рамках «Славянского базара», уже вошел в основную сетку фестиваля. Уже, как по доброй традиции, именно с танцевального конкурса начинаются проекты «Славянского базара». Жюри – самые именитые, значимые и интересные для всех конкурсантов люди.

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске-2024 # общество # Александр Лавринович # Валерия Яскевич

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