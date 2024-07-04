Казаков: Идеи Лукашенко заложили в головы нынешних российских политиков мысль о том, что мы не должны разваливаться

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Наверное, ни для кого не секрет, что у Запада не было цели прекращать развал России. То есть, 1991 год это был такой этап, когда вот развалился Советский Союз, а после была Чечня, а после была вот эта вот история с Ельциным, когда «заберите свободу столько, сколько хотите, суверенитета несите». Ведь мы же могли наблюдать развал России, мы могли наблюдать развал вообще всего постсоветского пространства, даже не на вот эти 15 республик бывшего СССР, а еще на какое-то количество стран. И заявление нашего Президента о том, что мы должны вернуть Союз, в какой-то мере отрезвили. И я даже не удивлюсь, вот это вот сообщество Беларуси и России, которое сперва было создано, потом союз Беларуси и России, который был создан, потом были взгляды на ШОС, потом были взгляды на наш Евразийский экономический союз, который сейчас существует. Ведь когда противопоставляют планам развалить, планы сохранить и воссоздать, всегда начинается борьба, всегда начинается определенного рода торг. Когда идея имела магистральное движение со стороны Запада, вот мы сейчас все поразваливаем, а после этого подчиним. И тогда, может быть, она бы неслась, как лавина, ее бы никто не остановил. А тут раз, и идея Лукашенко: а давайте мы союз воссоздадим. А давайте мы союз в Беларуси и создадим, потому что Беларусь готова в союз с Россией. И, возможно, россияне в тот момент первый раз взяли и задумывались: действительно, а давайте мы как бы что-то начнем восстанавливать. Может быть, сейчас никто из российских политиков об этом и не скажет, но то, что идеи Александра Лукашенко во многом, во многом вложили в голову нынешним российским политикам истории, чтобы не развалиться.

Читайте также:

Соловьёв: Кто первым сказал, что Родину надо спасать? Это был Лукашенко!

Лазуткин: правительство Запада — это пчелы, которые борются с медом

Лазуткин о провокациях на границе: Польша не готова для вступления в конфликт