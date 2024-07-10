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Второй день «Славянского базара в Витебске» – как это было?

10 июля 2024 18:57
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Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» в 33-й раз собирает гостей и участников фестиваля. Город в эти дни превратился в одну большую творческую площадку, каждый квадратный метр которой наполнен музыкантами, художниками и мастерами. Сегодня, 10 июля, свои таланты уже продемонстрировали юные вокалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Международный детский музыкальный конкурс объединил участников из 14 стран.

Кто же претендует на Гран-при, расскажет Алеся Иванова.

Второй день «Славянского базара в Витебске» – как это было?-1

Искусство стирает границы. Что как ни «Славянский базар» ежегодно объединяет разные народы, культуры и традиции. В Витебске сегодня дали старт одному из важнейших событий фестиваля – международному детскому музыкальному конкурсу. За Гран-при борются юные артисты из 14 стран. На сцене концертного зала «Витебск» они исполнили эстрадные песни в сопровождении симфонического оркестра.

Витебск принимает международный детский музыкальный конкурс.

Второй день «Славянского базара в Витебске» – как это было?-4

Выше всех жюри оценило выступление юной вокалистки из Мальты. Белоруска Злата Ярошевич уступила конкурентке всего три балла, набрав 67 очков. Окончательные результаты будут известны 11 июля – музыкантов ждет второй конкурсный день. Участникам предстоит исполнить песни на родном языке.

Второй день «Славянского базара в Витебске» – как это было?-7

За годы проведения «Славянского базара» Витебск стал по настоящему родным для многих знаменитостей. В их числе и народный артист России Олег Газманов, который сегодня выступит с сольником на сцене концертного зала. Подарком для белорусской публики станет исполнение новой песни музыканта под названием «Русский мир».

Второй день «Славянского базара в Витебске» – как это было?-10

Олег Газманов, народный артист России:
Я считаю, что какая у тебя любимая песня – та песня, которая только что вышла. Она еще маленькая, ребенок, я не знаю, как она будет развиваться. Я просто мечтаю, чтобы она достигла уровня песни «Вперед, Россия!»

Второй день «Славянского базара в Витебске» – как это было?-13

«Славянский базар» это не только выступления артистов. Каждый день в программе фестиваля театральные постановки, мастер-классы и выставки. Так, Национальный исторический музей Беларуси презентовал проект, посвященный наследию вокально-инструментального ансамбля «Песняры» и его бессменному лидеру Владимиру Мулявину. На экспозиции представлено более полусотни экспонатов, в том числе оригинальные эскизы сценических костюмов, нотные рукописи и музыкальные инструменты участников коллектива.

Второй день «Славянского базара в Витебске» – как это было?-16

Уже 11 июля жителей и гостей Витебска ждет главное событие «Славянского базара» торжественное открытие Международного фестиваля искусств. На сцене Летнего амфитеатра выступят известные белорусские и зарубежные исполнители. Завершится масштабный концерт ярким фейерверком.

# Славянский базар в Витебске-2024 # общество # Алеся Иванова # Олег Газманов

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