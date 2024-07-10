Второй день «Славянского базара в Витебске» – как это было?

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» в 33-й раз собирает гостей и участников фестиваля. Город в эти дни превратился в одну большую творческую площадку, каждый квадратный метр которой наполнен музыкантами, художниками и мастерами. Сегодня, 10 июля, свои таланты уже продемонстрировали юные вокалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Международный детский музыкальный конкурс объединил участников из 14 стран. Кто же претендует на Гран-при, расскажет Алеся Иванова.

Искусство стирает границы. Что как ни «Славянский базар» ежегодно объединяет разные народы, культуры и традиции. В Витебске сегодня дали старт одному из важнейших событий фестиваля – международному детскому музыкальному конкурсу. За Гран-при борются юные артисты из 14 стран. На сцене концертного зала «Витебск» они исполнили эстрадные песни в сопровождении симфонического оркестра. Витебск принимает международный детский музыкальный конкурс.

Выше всех жюри оценило выступление юной вокалистки из Мальты. Белоруска Злата Ярошевич уступила конкурентке всего три балла, набрав 67 очков. Окончательные результаты будут известны 11 июля – музыкантов ждет второй конкурсный день. Участникам предстоит исполнить песни на родном языке.

За годы проведения «Славянского базара» Витебск стал по настоящему родным для многих знаменитостей. В их числе и народный артист России Олег Газманов, который сегодня выступит с сольником на сцене концертного зала. Подарком для белорусской публики станет исполнение новой песни музыканта под названием «Русский мир».

Олег Газманов, народный артист России:

Я считаю, что какая у тебя любимая песня – та песня, которая только что вышла. Она еще маленькая, ребенок, я не знаю, как она будет развиваться. Я просто мечтаю, чтобы она достигла уровня песни «Вперед, Россия!»

«Славянский базар» это не только выступления артистов. Каждый день в программе фестиваля театральные постановки, мастер-классы и выставки. Так, Национальный исторический музей Беларуси презентовал проект, посвященный наследию вокально-инструментального ансамбля «Песняры» и его бессменному лидеру Владимиру Мулявину. На экспозиции представлено более полусотни экспонатов, в том числе оригинальные эскизы сценических костюмов, нотные рукописи и музыкальные инструменты участников коллектива.