Прямой эфир

В жилой дом в Польше попала ракета самолета F-16, а не дрон

18 сентября 2025 08:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В жилой дом в Польше попала ракета самолета F-16, а не дрон-0

Министр спецслужб Польши Томаш Семоняк подтвердил, что в результате операции по уничтожению дронов ракета, выпущенная польским истребителем F-16, попала жилой дом на Востоке страны. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее представители властей утверждали, что разрушения были вызваны дроном, однако в ходе расследования выяснилось, что это был авиационный боеприпас. Представители военных пообещали возместить ущерб.

Семоняк сообщил, что специалисты продолжают изучать обломки ракеты и беспилотника. Тем временем премьер-министр Дональд Туск заявил, что в воздушное пространство вторглись 19 беспилотников, и обвинил в этом Россию, не предоставив доказательств.

В МИД Польши был вызван российский дипломат, но конкретных подтверждений происхождения беспилотников предоставлено не было.

Министерство обороны России заявило, что удары наносились исключительно по украинским объектам и готово обсудить ситуацию с польской стороной.

Это не первый раз, когда Варшава обвиняет Москву без доказательностей. В 2022 году в Польше два человека погибли в результате обстрела, который, по заключению экспертов, был признан украинским.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Трое полицейских убиты в перестрелке в Пенсильвании
18 сентября 2025 07:48

Трое полицейских убиты в перестрелке в Пенсильвании

Броневики и водомёты – власти Франции готовятся к общенациональной акции протеста
18 сентября 2025 07:37

Броневики и водомёты – власти Франции готовятся к общенациональной акции протеста

Власти Австралии запретят доступ к соцсетям гражданам младше 16 лет
18 сентября 2025 07:26

Власти Австралии запретят доступ к соцсетям гражданам младше 16 лет