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«Ливерпуль» вырвал у «Атлетико» победу в матче общего этапа ЛЧ

18 сентября 2025 08:35
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«Ливерпуль» вырвал у «Атлетико» победу в матче общего этапа ЛЧ-0

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Атлетико» из Мадрида со счетом 3:2. Об этом пишет РИА Новости.

В составе хозяев голы забили Эндрю Робертсон, Мохаммед Салах и Вирджил ван Дейк, а в команде гостей дважды отметился Маркос Льоренте. В конце матча красную карточку получил тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

Этот поединок стал для «Ливерпуля» 418-м в еврокубках.

Впервые в истории футбольного клуба в стартовом составе не оказалось ни одного англичанина. Следующие матчи пройдут 30 сентября: «Ливерпуль» на выезде встретится с «Галатасараем», а «Атлетико» примет «Айнтрахт».

Фото: pixabay

# Футбол

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