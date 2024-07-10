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Серьёзный конкурс – как отбирали волонтёров на фестиваль «Славянский базар»?

10 июля 2024 19:14
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Праздник искусства и красоты. Город «васильков» преображается, афиши пестрят звездными именами. Пора встречать первых гостей. В помощь артистам и участникам волонтеры, они отвечают за то, чтобы в Витебске каждый чувствовал себя как дома.

Серьёзный конкурс – как отбирали волонтёров на фестиваль «Славянский базар»?-1

Дарья Богданович, руководитель службы волонтеров на XXXIII фестивале искусств «Славянский базар в Витебске»:
Отбор волонтеров на XXXIII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» у нас осуществлялся с 3 мая по 3 июня 2024 года. 3 июня мы закрыли прием заявок. По количеству было боле 500, поэтому конкурс был очень серьезный, более 5 человек на место. В этом году у нас набралось 95 волонтеров, самому старшему 78.

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске-2024 # общество # Вероника Макаревич

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