Серьёзный конкурс – как отбирали волонтёров на фестиваль «Славянский базар»?

Праздник искусства и красоты. Город «васильков» преображается, афиши пестрят звездными именами. Пора встречать первых гостей. В помощь артистам и участникам волонтеры, они отвечают за то, чтобы в Витебске каждый чувствовал себя как дома.

Дарья Богданович, руководитель службы волонтеров на XXXIII фестивале искусств «Славянский базар в Витебске»:

Отбор волонтеров на XXXIII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» у нас осуществлялся с 3 мая по 3 июня 2024 года. 3 июня мы закрыли прием заявок. По количеству было боле 500, поэтому конкурс был очень серьезный, более 5 человек на место. В этом году у нас набралось 95 волонтеров, самому старшему 78.