Как подготовить загородный дом к отопительному сезону? В МЧС напомнили правила безопасности

Отопительный сезон не за горами, а это значит, сейчас самое время проверить печь и подготовить ее к работе. На что стоит обратить внимание, рассказала гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Анастасия Швайбович, заместитель начальника Центра взаимодействия с общественностью и средствами массовой информации МЧС Республики Беларусь. Юрий Царев, ведущий:

У многих людей есть печи, это вообще становится новой модой – ставить в загородном доме печь. Но не все знают, какие правила нужно соблюдать, когда у тебя дома есть печь и ты решил ее протопить.

Анастасия Швайбович, заместитель начальника Центра взаимодействия с общественностью и СМИ МЧС Республики Беларусь:

Действительно отопительный сезон уже не за горами, и осталось совсем мало времени, если кто-то еще не подготовил свою печь к отопительному сезону, это сделать. Безусловно, начать необходимо с визуального осмотра. Она должна быть целостной, не должно быть никаких трещин, не должно быть ни в коем случае сквозных дыр перед топочной дверцей. Должно быть негорючее основание, которое защитит пол в случае, если выпадет небольшой уголек. И, конечно же, необходимо почистить дымоход, побелить, чтобы если вдруг что-то в ходе отопительного сезона пошло не так, возникли трещины, вы могли на ранней стадии их заметить.

Юрий Царев:

Немаловажный эффект, о котором поколение нынешнее, может быть, не знает. Это когда нужно закрывать печную заслонку, когда печь уже прогрелась и нужно, чтобы жар не выходил. Многие закрывают заслонку заранее и получают угарный газ, угорая при этом. Это смертельно опасно. Анастасия Швайбович:

Такие случаи бывают, когда при эксплуатации печного отопления человек может получить отравление угарным газом. Но это мы уже говорим про эксплуатацию. И здесь необходимо обратить внимание на несколько моментов. Первое – ни в коем случае не допускать перекала печи. Мы говорим про момент, когда приезжают в дома сезонного проживания, хочется максимально быстро обогреть дом. Сделать это безопасно за очень короткое время нельзя. Поэтому нельзя допускать перекала печи, еще необходимо протапливать несколько раз за день. Безусловно, не использовать для растопки легко воспламеняющиеся и горючие жидкости.