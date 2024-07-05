Воскресенский: Беларусь – страна с ядерной энергетикой, космической программой и лучшим вооружением

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества, переговоры Путина и Орбана в Москве, а также важнейшие международные события. В гостях политолог Юрий Воскресенский.

Юрий Воскресенский, политолог: Ведь не зря там говорят, что мы сменили штыки на черенки лопат, ведь мы никому не угрожаем. В первой части мы продемонстрировали свою мощь, и благодаря нашему стратегическому партнеру, союзнику да и просто братьям – россиянам – мы вошли в клуб ядерных держав.

Юрий Воскресенский:

И космических держав. То есть суверенитет просто у нас зашкалил. Это я говорю для всех тех, кто волновался все 30 лет, говоря, крича, что Лукашенко у нас отбирает суверенитет и скоро нас присоединит к России. Пожалуйста, смотрите, у нас передовая страна с ядерной энергетикой, с космической программой и с лучшим военным вооружением в мире. И такой же могла быть и Украина, если бы она была вместе с нами в одном союзе. И этот посыл. То есть в первой части посыл был военный, что мы можем защитить себя. Во второй части мы показали, что мы можем защитить.

Григорий Азаренок:

И должны.

Юрий Воскресенский:

Мы показали всему миру белорусскую модель развития. Мы начали пропагандировать людей труда.

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