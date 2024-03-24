В армии Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности. К каким вызовам готовятся силовики?

В Беларуси «окна» на границах надежно законопачены. Мы усиливаем южную границу и разворачиваем там дополнительные батальонные группы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это высокоподготовленные маневренные формирования, которые готовы пресечь любую провокацию и любые военные действия против Беларуси.

На совещании с членами Совета Безопасности и руководством Совета Министров в начале марта Александр Лукашенко рассказал: в последнее время стала появляться информация о том, что со стороны украинской территории могут быть попытки проникновения диверсионных групп. В связи с этим перед силовиками стоит задача: пресекать подобные попытки, если они будут предприняты.