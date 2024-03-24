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В армии Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности. К каким вызовам готовятся силовики?

24 марта 2024 17:35
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В Беларуси «окна» на границах надежно законопачены. Мы усиливаем южную границу и разворачиваем там дополнительные батальонные группы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это высокоподготовленные маневренные формирования, которые готовы пресечь любую провокацию и любые военные действия против Беларуси.

В армии Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности. К каким вызовам готовятся силовики?-1

В армии Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности. К каким вызовам готовятся силовики?-3

На совещании с членами Совета Безопасности и руководством Совета Министров в начале марта Александр Лукашенко рассказал: в последнее время стала появляться информация о том, что со стороны украинской территории могут быть попытки проникновения диверсионных групп. В связи с этим перед силовиками стоит задача: пресекать подобные попытки, если они будут предприняты.

В армии Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности. К каким вызовам готовятся силовики?-6

В армии Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности. К каким вызовам готовятся силовики?-8

Именно поэтому в белорусской армии продолжается комплексная проверка боеготовности. Подразделения выполняют широкий спектр задач на различных участках местности. Из запаса призваны несколько тысяч военнообязанных. Также продолжается боевое слаживание подразделений, военнослужащие оттачивают свои навыки по огневой, тактической, инженерной, медицинской подготовке под руководством инструкторов, прошедших подготовку в России.

# Армия Беларуси # общество

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