Приговор вынесен! В Беларуси осудили нациста Катрюка – новые факты о зверствах фашистов

В Беларуси на условной скамье подсудимых Владимир Катрюк – один из самых известных фигурантов страшного преступления. Палач Хатыни. Осенью 1941 года он добровольно вступил в организацию украинских националистов, а затем вошел в состав вооруженной организованной преступной группы – 118-го батальона охранной полиции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Командир отделения. Он планомерно уничтожал белорусов. Убивал, грабил, жег деревни. Катрюку удалось избежать ответственности. Он скрылся от правосудия и проживал в Канаде до своей смерти. Но теперь в памяти потомков он останется кровавым преступником. Приговор вынесен: виновен в геноциде белорусского народа.

В Верховном Суде огласили приговор по делу Катрюка. Еще одну точку в деле о трагической истории Хатыни поставили на этой неделе. Один из самых известных карателей 118 батальона – Владимир Катрюк – виновен в геноциде белорусского народа. Приговор вынесен. Хоть и без назначения наказания – палач скончался в Канаде еще девять лет назад. Но историческая справедливость восстановлена. Ведь за такое в ответе даже на том свете. Туда убийца досрочно отправлял безвинных, безжалостно расстреливая тех, кто пытался бежать из пылающего сарая деревни Хатынь 22 марта 1943-го.

Из показаний Остапа Кнапа, карателя 118-го шуцманшафт-батальона:

Перед запертыми воротами установили станковый пулемет, за которым, я хорошо помню, лежал Катрюк. Через несколько минут под напором людей дверь рухнула, они стали выбегать из сарая. Прозвучала команда: «Огонь!» Стреляли все, кто был в оцеплении: и наши, и эсэсовцы.

Эту жуткую историю пожалуй не только в Беларуси знает каждый школьник. Но каждое слово из учебника, виды мемориального комплекса, ни с чем не сравнимое ощущение прибывания там, пронизывающий тишину этого места звон колокола – словно фантомная боль, нарыв памяти. В тот день в Хатыни заживо сгорели и были расстреляны 149 человек. Половина из них – дети.

Хатынь – это реальный, но все же собирательный образ фашистского варварства, огненной машины смерти. И у нее есть свои истопники-картели, которые кочегарили бесчеловечно. И один из них – нацист Катрюк. По данным следствия, на его кровавому счету не менее 400 убийств мирных жителей. Несмотря на требования СССР, а после и современной Беларуси, Оттава палача не выдала.

Но для нас – хранителей памяти и приверженцев справедливости – этот вопрос оставался не закрытым и принципиальным. И теперь для истории с обновленной пометкой – преступник осужден. Подобный процесс в Беларуси прошел впервые. Но продолжение неминуемо. Уже известно, в 2024 году в Верховный Суд поступят не менее пяти материалов по другим фигурантам, которые во время Великой Отечественной убивали и жгли мирное население. В доказательной базе, которую прокуратура совместно с историками начала собирать еще в апреле 2021 года, с началом дела о геноциде белорусского народа сотни томов. Из небытия вернется каждый.

Дарья Седун, корреспондент:

Дальва, Заречье, Каменка – все эти деревни – сестры Хатыни. Уничтоженные дотла, а на месте домов лишь пепелище. Раньше таких призрачных поселков было 186. Сейчас их больше 200. Больше всего названий было выжжено с географических карт Витебской области. Если здесь, на кладбище деревень в Хатыни, увековечены всего 109 населенных пунктов, то в официальных документах их уже 170.

Игорь Метелица, заместитель начальника отдела прокуратуры Витебской области:

Мы нашли документы очевидцев тех событий, которые подтвердили уничтожение не менее 60 дополнительных населенных пунктов, которые со временем составили список сестер Хатыни. В декабре 2023 года было установлено еще пять новых, среди которых и деревня Шараги Глубокского района, где немцы уничтожили более 200 мирных жителей.