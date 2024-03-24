22 марта – годовщина трагедии Хатыни. Тысячи белорусов пришли почтить память жертв геноцида

Год 80-летия освобождения Беларуси для нас стал годом всенародной памяти. Все вместе мы идем дорогой скорби по пути фашистских преступлений. На неделе лампады зажгли в Озаричах как символ того, что мы помним каждого и знаем горькую правду о войне. А вот Хатыни же нет ни на одной карте. Но есть наша общая память. Каждый год 22 марта сюда нескончаемым потоком идут люди, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Нельзя не найти дорогу к дому, даже если этого дома уже нет.

В этот день в 1943-м жизнь здесь шла своим чередом. До трагедии оставались считанные часы. Все решилось на рассвете. В шести километрах от деревни партизаны обстреляли колонну фашистов, убили немецкого офицера. Страшной местью стал смертный приговор Хатыни. Отряд карателей окружил деревню.

Их было 149 человек. Из них 75 детей. До последнего надеялись: выживут. В списке «огненных» имен самому маленькому всего несколько дней. Всех закрыли в амбаре и превратили в живой факел. Не секрет, что когда выявились факты об уничтожении Хатыни и появилась информация о тех, кто ее уничтожил, на самых верхах было принято решение этот факт умолчать.

Дабы не разрушать братство народов. Сегодня, когда мы говорим о Хатыни, мы знаем точно, что основные акции по ее уничтожению совершил 118-й украинский охранный батальон, а также моторизованная рота зондер-батальона СС Дирлевангера. Но в независимой Украине вышли сборники с героизацией так называемого Буковинского куреня. Якобы геройское подразделение, сражавшееся за украинскую независимость. А что такое Буковинский курень? Это и есть 115-й и 118-й украинские батальоны охранной полиции. Это были, по сути, украинские националисты. Еще до сожжения Хатыни на их счету был целый ряд изуверских операций.

В Беларуси такое просто невозможно. Стремление к миру белорусы впитывают буквально с материнским молоком. Народ, история которого написана слезами и кровью, сегодня как никто другой дорожит возможностью жить и дышать свободой. Слишком тяжело досталось. У каждого села своя история. Жертвами нацисткой политики геноцида и выжженной земли в Беларуси стали не менее трех миллионов мирных граждан, уничтоженных за три года оккупации. Наша страна сегодня – единственная на постсоветском пространстве, которая проводит полноценное расследование этих фактов. Память о погибших – это то, что нас всех объединяет.