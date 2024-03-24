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22 марта – годовщина трагедии Хатыни. Тысячи белорусов пришли почтить память жертв геноцида

24 марта 2024 17:21
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Год 80-летия освобождения Беларуси для нас стал годом всенародной памяти. Все вместе мы идем дорогой скорби по пути фашистских преступлений. На неделе лампады зажгли в Озаричах как символ того, что мы помним каждого и знаем горькую правду о войне. А вот Хатыни же нет ни на одной карте. Но есть наша общая память. Каждый год 22 марта сюда нескончаемым потоком идут люди, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Нельзя не найти дорогу к дому, даже если этого дома уже нет.

22 марта – годовщина трагедии Хатыни. Тысячи белорусов пришли почтить память жертв геноцида-1

В этот день в 1943-м жизнь здесь шла своим чередом. До трагедии оставались считанные часы. Все решилось на рассвете. В шести километрах от деревни партизаны обстреляли колонну фашистов, убили немецкого офицера. Страшной местью стал смертный приговор Хатыни. Отряд карателей окружил деревню.

22 марта – годовщина трагедии Хатыни. Тысячи белорусов пришли почтить память жертв геноцида-4

Их было 149 человек. Из них 75 детей. До последнего надеялись: выживут. В списке «огненных» имен самому маленькому всего несколько дней. Всех закрыли в амбаре и превратили в живой факел. Не секрет, что когда выявились факты об уничтожении Хатыни и появилась информация о тех, кто ее уничтожил, на самых верхах было принято решение этот факт умолчать.

22 марта – годовщина трагедии Хатыни. Тысячи белорусов пришли почтить память жертв геноцида-7

Дабы не разрушать братство народов. Сегодня, когда мы говорим о Хатыни, мы знаем точно, что основные акции по ее уничтожению совершил 118-й украинский охранный батальон, а также моторизованная рота зондер-батальона СС Дирлевангера.

Но в независимой Украине вышли сборники с героизацией так называемого Буковинского куреня. Якобы геройское подразделение, сражавшееся за украинскую независимость. А что такое Буковинский курень? Это и есть 115-й и 118-й украинские батальоны охранной полиции. Это были, по сути, украинские националисты. Еще до сожжения Хатыни на их счету был целый ряд изуверских операций.

22 марта – годовщина трагедии Хатыни. Тысячи белорусов пришли почтить память жертв геноцида-10

В Беларуси такое просто невозможно. Стремление к миру белорусы впитывают буквально с материнским молоком. Народ, история которого написана слезами и кровью, сегодня как никто другой дорожит возможностью жить и дышать свободой. Слишком тяжело досталось. У каждого села своя история. Жертвами нацисткой политики геноцида и выжженной земли в Беларуси стали не менее трех миллионов мирных граждан, уничтоженных за три года оккупации. Наша страна сегодня – единственная на постсоветском пространстве, которая проводит полноценное расследование этих фактов. Память о погибших – это то, что нас всех объединяет.

22 марта – годовщина трагедии Хатыни. Тысячи белорусов пришли почтить память жертв геноцида-13

22 марта – годовщина трагедии Хатыни. Тысячи белорусов пришли почтить память жертв геноцида-15

Вопреки исторической истине и принципам морали, сегодня все чаще и громче звучат голоса, пытающиеся из предателей и преступников сделать героев. Но белорусам не нужно объяснять, какая она – фашистская идеология. Помнить, чтобы не повторилось.

Лукашенко: «Нет никаких оправданий политике геноцида, нет ничего важнее жизни человеческой». Читайте здесь.

В Беларуси на условной скамье подсудимых Владимир Катрюк – один из самых известных фигурантов страшного преступления. Палач Хатыни. Осенью 1941 года он добровольно вступил в организацию украинских националистов, а затем вошел в состав вооруженной организованной преступной группы – 118-го батальона охранной полиции. Командир отделения, он планомерно уничтожал белорусов. Убивал, грабил, жег деревни.

Катрюку удалось избежать ответственности. Он скрылся от правосудия и проживал в Канаде до своей смерти. Но теперь в памяти потомков он останется кровавым преступником. Приговор вынесен: виновен в геноциде белорусского народа.

Приговор вынесен! В Беларуси осудили нациста Катрюка – новые факты о зверствах фашистов.

# Великая Отечественная война # общество # Дарья Седун

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