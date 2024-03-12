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Гигин о беглых: им не нужна мирная и спокойная Беларусь, они движимы только местью

12 марта 2024 19:49
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим политическую ситуацию в современной Беларуси и действия беглых. В гостях директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

Гигин о беглых: им не нужна мирная и спокойная Беларусь, они движимы только местью-1

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
Они все кличут войну и та же женщина, пісьменніца, говорила, что уже полюбила оружие и так далее. Они все кличут войну, им не нужна мирная и спокойная Беларусь. У них нет программы. Вы упоминали какого-то эксперта экономического. Где ваша экономическая программа? Им не нужна никакая экономическая программа, культурная программа. Мы должны понимать: они движимы только одним чувством – местью. Они хотят прийти сюда, чтобы мстить. И, поверьте, мстить не Азаренку, не Гигину, не Лукашенко, не Карпенкову, не нашим бойцам, не нашим журналистам – они будут мстить каждому из вас. Мы это слышим. Они говорят: почему белорусы сидят, ничего не делают, почему белорусы поддерживают Лукашенко, почему белорусы идут голосовать на выборы, почему белорусы записывают тикток-обращение к своему Президенту, признавая его легитимность. Они ненавидят каждого белоруса, который не с ними.

Григорий Азаренок, СТВ:
Дурны народ.

Вадим Гигин:
Это глубокая ненависть. И эту ненависть мы видим, начиная с их духовного отца Калиновского. Калиновский не был никаким отцом-основателем белорусского национального движения, мы это с вами хорошо знаем. Это изучено и доказано нашей историографией. Я вам напомню приказ, который был издан их Чырвоным жондам, к белорусам, что они дурные овечки, которых будут вешать за то, что они не поддерживают этих польских повстанцев.

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# Национальная безопасность # общество # Вадим Гигин # Григорий Азарёнок

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