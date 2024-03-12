Владимир Кухарев наградил победительниц городского этапа конкурса «Женщина года – 2023»

Всего в зале собрались около 50 конкурсанток. Это представительницы разных сфер. Каждая вносит свой вклад в развитие города и ежедневным трудом делает столицу краше. Жюри оценивало достижения и успехи в общественной и профессиональной деятельности. Духовность и культура, материнская слава и активная жизненная позиция – женщин отметили сразу в 6 номинациях.

Лариса Покусаева, заместитель генерального директора предприятия «Мингаз»:

Для меня это очень почетно, потому что, работая на государственном предприятии, совмещая общественную деятельность, мы стремимся делать все, и чтобы женщины раскрывались, и чтобы наша деятельность приносила пользу.

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:

Наши женщины себя не просто проявляют в разных профессиях, но и в общественной жизни. И самое главное, что сегодня действительно наша женщина – это такая глобальная концепция, как я говорю, всесторонняя причем. Потому что сложно назвать, где ее нет.