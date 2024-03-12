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Владимир Кухарев наградил победительниц городского этапа конкурса «Женщина года – 2023»

12 марта 2024 19:48
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Педагоги, врачи и работницы крупнейших предприятий. В Минске наградили победительниц городского этапа республиканского конкурса «Женщина года – 2023», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Кухарев наградил победительниц городского этапа конкурса «Женщина года – 2023»-1

Всего в зале собрались около 50 конкурсанток. Это представительницы разных сфер. Каждая вносит свой вклад в развитие города и ежедневным трудом делает столицу краше. Жюри оценивало достижения и успехи в общественной и профессиональной деятельности. Духовность и культура, материнская слава и активная жизненная позиция – женщин отметили сразу в 6 номинациях.

Владимир Кухарев наградил победительниц городского этапа конкурса «Женщина года – 2023»-4

Лариса Покусаева, заместитель генерального директора предприятия «Мингаз»:
Для меня это очень почетно, потому что, работая на государственном предприятии, совмещая общественную деятельность, мы стремимся делать все, и чтобы женщины раскрывались, и чтобы наша деятельность приносила пользу.

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:
Наши женщины себя не просто проявляют в разных профессиях, но и в общественной жизни. И самое главное, что сегодня действительно наша женщина – это такая глобальная концепция, как я говорю, всесторонняя причем. Потому что сложно назвать, где ее нет.

Владимир Кухарев наградил победительниц городского этапа конкурса «Женщина года – 2023»-7

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
2023 год у нас выдался рядом очень интересных, существенных инициатив, которые тоже шли непосредственно от наших дам, от нашей женской организации – БСЖ. Поэтому, конечно, таких женщин тоже хотелось отдельно выделить на нашем торжественном вечере.

Конкурс является традиционным и проводится уже в 16-й раз. Ставшие лучшими в своих номинациях минчанки представят столицу на республиканском этапе.

# Женщины Беларуси # общество # Владимир Кухарев # Ольга Чемоданова # Артем Цуран # Новости Минска и Минской области

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