Потом ходят налево. Как неуверенные в себе мужчины выбирают женщину для брака?

Исторически так сложилось, что женщина – это хранительница домашнего очага, тепла и уюта. Но за последние годы все очень изменилось, и теперь представительницы прекрасного пола не только воспитывают детей и обустраивают быт, но еще строят успешную карьеру, зарабатывают наравне с мужчинами, а то и больше. Конечно, тренд на домохозяйку по-прежнему существует. Многие женщины осознанно посвящают всю свою жизнь мужу, детям, семейному быту, при этом совсем забывая про самореализацию. О том, в чем плюсы и минусы такой стратегии, можно ли обрести настоящее женское счастье на кухне и что сами мужчины думают по этому поводу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Кристина Кента, женский наставник:

По поводу мужчин, которые ходят потом налево-направо. Есть такой синдром, как история мадонны и блудницы. Мужчины выбирают хорошую, правильную для брака, а на самом деле им внутри нравятся как раз такие раскрепощенные, уверенные.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Штучки.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Чего же ты не выберешь такую штучку?

Кристина Кента:

Потому что они неуверенные в себе. С ней сложно, она «неудобная». Мужчина неуверенный в себе. У него возникает вопрос: «Вдруг она уйдет?»

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