«Растворяется в отношениях». Почему мужчина теряет интерес к женщине?

Исторически так сложилось, что женщина – это хранительница домашнего очага, тепла и уюта. Но за последние годы все очень изменилось, и теперь представительницы прекрасного пола не только воспитывают детей и обустраивают быт, но еще строят успешную карьеру, зарабатывают наравне с мужчинами, а то и больше. Конечно, тренд на домохозяйку по-прежнему существует. Многие женщины осознанно посвящают всю свою жизнь мужу, детям, семейному быту, при этом совсем забывая про самореализацию. О том, в чем плюсы и минусы такой стратегии, можно ли обрести настоящее женское счастье на кухне и что сами мужчины думают по этому поводу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Руслан Кулаковский, бизнесмен:
Если ты счастлив, в ресурсе, этим будешь наполнять женщину. Если женщина счастлива, в ресурсе, тебе будет отдавать. Этот обмен – гарантия долгосрочных отношений. Правильно говорят: если девушка, женщина растворяется в отношениях, она обезличивается, становится как целлофан. Мужчина к ней теряет интерес и смотрит на стороне. Кругом сейчас конкурентная среда достаточно, и могут попадаться более интересные личности. То есть у тебя рядом женщина, которая отдает свою жизнь на воспитание, поддержание быта твоих детей, но тебе становится неинтересна за счет того, что, может, тормозится в развитии.
«Люблю себя». Почему самодостаточные женщины интересны мужчинам – подробнее здесь.