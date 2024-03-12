«Растворяется в отношениях». Почему мужчина теряет интерес к женщине?

Исторически так сложилось, что женщина – это хранительница домашнего очага, тепла и уюта. Но за последние годы все очень изменилось, и теперь представительницы прекрасного пола не только воспитывают детей и обустраивают быт, но еще строят успешную карьеру, зарабатывают наравне с мужчинами, а то и больше. Конечно, тренд на домохозяйку по-прежнему существует. Многие женщины осознанно посвящают всю свою жизнь мужу, детям, семейному быту, при этом совсем забывая про самореализацию. О том, в чем плюсы и минусы такой стратегии, можно ли обрести настоящее женское счастье на кухне и что сами мужчины думают по этому поводу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».