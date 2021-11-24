Гигин: мы не боимся той лжи, которую нам пытаются противопоставить, нам есть что сказать, не нужно придумывать

Вадим Гигин, председатель правления национального государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Сейчас, когда мы находимся в очень важный момент, момент, когда происходят конституционные изменения в нашей стране, мы решили, что необходимо проехаться по всем городам и весям, как принято говорить, нашей страны и рассказать о том, что происходит, рассказать правду. Мы не боимся той лжи, которую пытаются противопоставить нам: последняя диктатура Европы, белорусы сами организовали кризис с беженцами и еще что-то и так далее. Нам есть что сказать, нам не нужно придумывать. Но при этом это можно делать в самых разных формах, современных. Ведь информацию общественно-политическую можно доносить и через музыку, как доказали это «Галасы ЗМеста», можно это делать в Instagram, в TikTok, в YouTube, в прямых встречах, по которым люди уже соскучились. И все эти формы мы собираемся применять в рамках нашего большого масштабного проекта народно-просветительской программы «В режиме правды».