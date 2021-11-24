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Гигин: мы не боимся той лжи, которую нам пытаются противопоставить, нам есть что сказать, не нужно придумывать

24 ноября 2021 17:55
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Новости Беларуси. Развенчать мифы и сломать навязанные стереотипы. В Беларуси дали старт новому просветительскому проекту «‎В режиме правды», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Гигин: мы не боимся той лжи, которую нам пытаются противопоставить, нам есть что сказать, не нужно придумывать-1

Это серия публичных выступлений в разных регионах нашей страны. ‎Сам проект направлен на разрушение фейков и негативных стереотипов, созданных вокруг Беларуси.  

Азаренок: чтобы знать правду, надо быть в тех местах, где творится история, я только что с границы – читайте здесь.  

Гигин: мы не боимся той лжи, которую нам пытаются противопоставить, нам есть что сказать, не нужно придумывать-4

Вадим Гигин, председатель правления национального государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:  
Сейчас, когда мы находимся в очень важный момент, момент, когда происходят конституционные изменения в нашей стране, мы решили, что необходимо проехаться по всем городам и весям, как принято говорить, нашей страны и рассказать о том, что происходит, рассказать правду. Мы не боимся той лжи, которую пытаются противопоставить нам: последняя диктатура Европы, белорусы сами организовали кризис с беженцами и еще что-то и так далее. Нам есть что сказать, нам не нужно придумывать. Но при этом это можно делать в самых разных формах, современных. Ведь информацию общественно-политическую можно доносить и через музыку, как доказали это «Галасы ЗМеста», можно это делать в Instagram, в TikTok, в YouTube, в прямых встречах, по которым люди уже соскучились. И все эти формы мы собираемся применять в рамках нашего большого масштабного проекта народно-просветительской программы «В режиме правды».  

Гигин: мы не боимся той лжи, которую нам пытаются противопоставить, нам есть что сказать, не нужно придумывать-7

В дальнейшем предполагается использовать новые формы и методы работы с аудиторией. Уже сама старт-акция наполнена сюрпризами – известные эксперты выступают в непривычном амплуа.  

# Государственная политика # общество # Олег Гайдукевич # Игорь Марзалюк # Григорий Азарёнок # Юлия Алексеюк # Александр Шпаковский

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