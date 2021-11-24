Меморандум о сотрудничестве Гродненский перинатальный центр подписал с делегацией из Казахстана. И вот почему

Новости Беларуси. Гродненский перинатальный центр подписал меморандум о сотрудничестве с делегацией из Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало итогом двухнедельного визита 12 практикующих врачей акушеров-гинекологов из дружественной страны в город на Немане.

Казахстанские медики ознакомились с работой отделений и поликлиники перинатального центра, побывали на операциях с применением инновационных технологий. Гродненские специалисты поделились с коллегами своим опытом в оказании неотложной помощи в акушерстве и неонатологии, обсудили и все тонкости проведения скрининговых исследований.

Не обошли тему пандемии. Сегодня гинекологи всех стран столкнулись с патологиями беременности, которые вызывает коронавирусная инфекция. Коллеги сверили протоколы лечения, оказалось, они практически идентичны. Врачи из Казахстана дали высокую оценку белорусской системе здравоохранения. И признались, что сами захотели приехать именно в Гродно.

Жупар Наханова, доцент кафедры Казахстанского медицинского университета:

Сейчас по всему миру одна проблема в нашей специальности, вот именно в акушерстве и гинекологии – материнская смертность. Мы в своей стране изучили опыт многих стран, и вот именно белорусская сторона, у них очень малый процент материнской смертности, а в Гродненском перинатальном центре в течение 21 года не было, не зарегистрировано. Мы поэтому выбрали, инициатива была с нашей стороны.

Екатерина Новосад, заместитель главного врача Гродненского областного клинического перинатального центра:

Хотела бы отметить, что вся делегация привита, с сертификатами, тут мы себя обезопасили, обезопасили себя и своих пациентов. Нами была подготовлена программа, которая была утверждена стороной казахстанской. И, соответственно, в течение двух недель мы проводим как практические занятия, участвуем в операциях, даже в качестве ассистентов врачи участвовали в операциях, так и теоретические семинары.